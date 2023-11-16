الخميس 16 نوفمبر 2023
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حوادث

مصرع طالب أسفل عجلات قطار أمام مزلقان محطة ببا ببني سويف

مصرع طالب أسفل عجلات
مصرع طالب أسفل عجلات قطار، فيتو

لقي طالب مصرعه أسفل عجلات قطار أمام مزلقان محطة قطارات ببا، جنوب محافظة بني سويف خلال عبوره من مكان غير شرعي، ونقلت جثته بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

 

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ببا يفيد، بمصرع طالب يبلغ من العمر 17 عامًا إثر تصادم قطار به خلال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير شرعي أمام مزلقان محطة ببا، وتم التوجيه بنقل الجثة إلى المشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

 

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ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع؛ عبد الرحمن أشرف فوزي قرني 17 عامًا، يقيم بقرة السلطان بدائرة مركز ببا، إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي.

 

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق التي طلبت انتداب مفتش الصحة المختص تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويه.

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