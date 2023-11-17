الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رياضة

فيوتشر يجهز المصابين للحاق بمواجهة سبور سبورت بالكونفدرالية

باسم علي، فيتو
باسم علي، فيتو

يبذل الجهاز الطبي لفريق مودرن فيوتشر مجهودا كبيرا لتجهيز اللاعبين المصابين للحاق بلقاء سوبر سبورت الجنوب إفريقي بدور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية.

ويعاني فريق فيوتشر من إصابة  الثنائى هم باسم علي والكاميروني جوناثان نجويم.

وتأكدت جاهزية أحمد عاطف مهاجم فريق مودرن فيوتشر وصانع الألعاب ناصر ماهر للمشاركة مع الفريق في المواجهة المقبلة أمام سوبر سبورت الجنوب إفريقي.

وعانى أحمد عاطف من بعض آلام في الظهر ويخوض حاليا التدريبات لاستعادة قوته البدنية والفنية قبل اللقاء.

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واصبح ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق جاهز أيضا اللحاق بلقاء سوبر سبورت بعد تماثله للشفاء وعودته للمشاركة بالتدريبات الجماعية.

وجار تجهيز الثنائي ونجويم وباسم علي باسم على الذي أصيب في المباراة الأخيرة أمام إنبى، والتي على إثرها غادر ملعب اللقاء.

ويواجه فريق فيوتشر نظيره الإسماعيلى مساء اليوم الجمعة ضمن وديات الفريق لمواجهته المقبلة.

موعد مباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت

ويستضيف فريق مودرن فيوتشر، نظيره فريق سوبر سبورت الجنوب إفريقي، بأولى مواجهات الفريقين بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، والمقرر لها 26 نوفمبر الجاري على ملعب ستاد السلام في تمام الساعة السادسة مساء. 

القناة الناقلة لمباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت

وتنقل مباراة فيوتشر وسوبر سبورت في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت. 

طاقم تحكيم مباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مسؤولي فريق مودرن فيوتشر، بطاقم حكام مواجهة الفريق ضد سوبر سبورت الجنوب أفريقي بالكونفيدرالية.

ويدير المباراة تحكيميًّا طاقم تحكيم من بوركينا فاسو، بقيادة جيان أوتارا حكم ساحة، ويعاونه سيدو طاميا وحبيب عمر مساعدين، وباتو بينوتي حكم رابع.

فيما يراقب المباراة السوداني سابيت ليبردو، والجزائري محمد بنوزه مراقبًا للحكام.

وأوقعت قرعة الكونفدرالية الإفريقية، فريق مودرن فيوتشر، بالمجموعة الأولى رفقة سوبر سبورت الجنوب افريقي والهلال الليبي واتحاد العاصمة الجزائري.

وأوقعت قرعة المجموعات للكونفيدرالية فيوتشر ضمن المجموعة الأولى التي تضم اتحاد العاصمة الجزائري (حامل اللقب) وسوبر سبورت الجنوب أفريقي، والهلال الليبي.

وكان فيوتشر قد تأهل لدور المجموعات، بعد تخطيه عقبة سينجيدا التنزاني في دور الـ32.

 

احمد عاطف

مواعيد مباريات مودرن فيوتشر بدور المجموعات من الكونفدرالية

وستكون مواعيد مباريات فريق مودرن فيوتشر كالتالي:

الجولة الأولى - 26 نوفمبر
مودرن فيوتشر يستضيف سوبر سبورت الجنوب أفريقي.

الجولة الثانية- 3 ديسمبر
مودرن فيوتشر يحل ضيفًا على الهلال الليبي.

الجولة الثالثة - 10 ديسمبر
مودرن فيوتشر يحل ضيفًا على اتحاد العاصمة الجزائري.

الجولة الرابعة - 20 ديسمبر
مودرن فيوتشر يستضيف اتحاد العاصمة الجزائري.

الجولة الخامسة - 25 فبراير 2024
مودرن فيوتشر يحل ضيفًا على سوبر سبورت الجنوب افريقي.

الجولة السادسة والأخيرة: 3 مارس 2024
مودرن فيوتشر يستضيف الهلال الليبي.

ترتيب فيوتشر بالدوري

ويحتل فيوتشر المركز الثاني بجدول الدوري المصري برصيد 12 نقطة حيث خاض 6 مباريات فاز في 4 وخسر مباراتين ولم يتعادل في أي مباراة  وسجل 8 أهداف واستقبل 4 أهداف.

تأجيل مواجهة المصري ومودرن فيوتشر في الدوري الممتاز

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موعد مباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت بالكونفدرالية والقناة الناقلة

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