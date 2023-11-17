انتهاء البرنامج التدريبي للأخصائيين الاجتماعيين بالتأمين الصحي بالشرقية

أكد الدكتور رضا الديب مدير عام فرع التأمين الصحى بـمحافظة الشرقية نهاية فعاليات البرنامج التدريبى للأخصائيين الاجتماعيين بوحدات فرع الشرقية المتمثلة في الفرع والمناطق والمستشفيات والعيادات والخاص « بدور الأخصائي الاجتماعي المؤثر في ظل التحول الرقمي وذلك بحضور محمد زينهم المدير العام للإدارة العامة لخدمة المواطنين برئاسة الهيئة

بداية البرنامج التدريبي الثلاثاء

حيث بدأ البرنامج التدريبي يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر الجاري ولمدة أربعة أيام تنتهي اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 وحضر عدد 34 متدربا وذلك من خلال إدارة التدريب بالفرع وقال مدير عام الفرع إن ذلك التدريب تم تحت اشراف الدكتور أحمد الأحمدي مدير إدارة التدريب ومعه أعضاء الإدارة وبالتعاون مع إدارة خدمة المواطنين بإدارة الفرع بقيادة سحر صلاح الدين مديرة الادارة حيث قام الدكتور مدير عام الفرع ومدير عام الادارة العامة لخدمة المواطنين برئاسة الهيئة بتوزيع شهادات النجاح بالدورة التدريبية وذلك بعد اجتيازهم الاختبار الخاص بالبرنامج التدريبي.

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الدكتور محمد أبو هاشم نائب مدير الفرع

كما قام الدكتور محمد أبو هاشم نائب مدير الفرع بالمرور على عيادة كفر صقر وذلك للاطمئنان على سير العمل بالعيادة حيث تبين أثناء المرور التزام الطاقم الطبي والعاملين بأماكن عملهم ويقدمون الخدمة للمرضى كلا فى مكان عمله كما قام أيضا بالمرور على صيدلية العيادة ومخازن الأدوية والمستلزمات الطبية حيث تم التأكد من توافر الادوية وعدم وجود نواقص بها وكذلك تم المرور على جميع العيادات وباقى الاقسام حيث كان فى استقباله الدكتور سيد البحطيطى مديرة العيادة والمحاسب محمود شعبان.. المدير المالى والإدارى بالعيادة

ترأس الاجتماع الشهرى لمستشفى المبرة

وكان الدكتور رضا الديب مدير عام الفرع قد ترأس الاجتماع الشهرى لمستشفى المبرة بالزقازيق بحضور نائب مدير الفرع الدكتورة هناء رشيد مديرة المستشفى والدكتور أحمد عثمان مدير الشئون العلاجية. والمحاسب هشام عدس.المدير المالى بالمستشفى وكان ذلك بحضور رؤساء الأقسام المختلفة بالمستشفى وفريق الجودة ومكافحة العدوى ورئيسة التمريض ورؤساء اللجان المختلفة بالمستشفى.

مناقشة أجندة الاجتماع والشكر على المجهود

وفي بداية الاجتماع، رحب مدير عام الفرع بالحضور وشكرهم على مجهودهم وأدائهم فى الفترة السابقة وتمنى منهم مزيدا من العمل فى الفترة القادمة ثم تم مناقشة أجندة الاجتماع مع الحضور وفتح باب النقاش لطرح المعوقات التى تعوق العمل والمقترحات لحلها