الجمعة 17 نوفمبر 2023
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محافظات

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة بالقناطر الخيرية

ضبط 3 أشخاص، فيتو
ضبط 3 أشخاص، فيتو

ألقت مباحث القليوبية القبض على 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، لقيامهم بالاتجار في المخدرات بمنطقة القناطر الخيرية وضبط بحوزتهم كميات من المخدرات تقدر بنحو مليون جنيه وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

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وكانت معلومات سرية وردت لرئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية تفيد قيام 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية  بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية فى محافظة القليوبية  تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها مُتخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وتم عرض المعلومات على مديرية أمن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث توصل إلى أن المتهمين لاثنين منهم معلومات جنائية ويحوزون أسلحة نارية وبيضاء وفى أحد الأكمنة تمكنت قوة أمنية من القبض على المتهمين وبحوزتهم 9,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش و4000 قرص عقار مخدر و2500 قرص مخدر وعدد من طلقات الخرطوش وسلاح أبيض وميزان حساس ومبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى وبمواجهتهم بالمضبوطات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1,100,000 وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق. 

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