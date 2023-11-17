الجمعة 17 نوفمبر 2023
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محافظات

فوز لاعبين من بني سويف بذهبيتين والمركز الثالث ببطولة الجمهورية للملاكمة (صور)

فوز لاعبين من بني
فوز لاعبين من بني سويف بذهبيتين في الملاكمة، فيتو

أعلنت محافظة بني سويف، عن فوز لاعبين من بني سويف من أبناء المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بميداليتين ذهب والمركز الثالث ببطولة الجمهورية للملاكمة، التي استضافتها محافظة الإسكندرية.

 

فوز لاعبين من بني سويف بذهبيتين ببطولة الجمهورية للملاكمة 

 

ومن جانبه، هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مسئولي قطاع الشباب والرياضة، بمناسبة لاعبين من أبناء بني سويف، بميداليتين ذهب والمركز الثالث على مستوى الجمهورية في بطولة الجمهورية للملاكمة لمواليد 2006، والتي استضافتها محافظة الإسكندرية خلال الفترة من 11 إلى 16 نوفمبر الجاري، والتي نظمها الاتحاد المصري للملاكمة بالتعاون مع  وزارة الشباب والرياضة ـ بحسب بيان صحفي للمركز الإعلامي بديوان عام محافظة بني سويف.

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فوز لاعبين من بني سويف بذهبيتين ببطولة الجمهورية للملاكمة 

 

وأشار هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة ببني سويف، أن لاعبي بني سويف من أبناء المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، نجحا في حصد عدد 2 ميدالية ذهبية، حيث حصل اللاعب يحيى فتحى عبد الفتاح على المركز الأول والميدالية الذهبية فى ميزان 57 كجم، بينما حصل اللاعب مازن عصام كامل على المركز الأول والميدالية الذهبية فى ميزان 67 كجم، وحصول محافظة بنى سويف على الترتيب الثالث عام على مستوى الجمهورية.

 

 

 

وأوضح بيان المحافظة، أن اللاعبين الفائزين، من أبناء المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، الذي تنفذه الإدارة المركزية للأداء الرياضى بوزارة الشباب "بقيادة الدكتور محمد الكردي" الدكتور محمد حمدى مدير عام الإدارة العامة للموهبة الرياضية بالوزارة الشباب.

 

وذلك تحت إشراف ومتابعة من المحافظة بقيادة هشام الجبالى مدير المديرية والدكتور أبو الخير عبد التواب وكيل المديرية للرياضة، حيث تم تدريب اللاعبين، تحت إشراف الكابتن إيمان حسين، مدير المشروع ببنى سويف، والكابتن محمد عبد الرحمن بخيت، مدرب المرحلة والكابتن مصطفى أسعد حميد، إدارى المرحلة.

 

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