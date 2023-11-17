الجمعة 17 نوفمبر 2023
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محافظات

كشف وعلاج بالمجان لـ 1338 مواطنًا في قافلة طبية بقرية العجرة ببني سويف

قافلة طبية ببني سويف،
قافلة طبية ببني سويف، فيتو

أعلنت محافظة بني سويف، عن تنفيذ قافلة طبية بقرية العجرة التابعة لمركز ببا، وقعت خلالها الكشف الطبي ووفرت العلاج بالمجان لـ 1338 مواطنًا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تُنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، وذلك عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة وتنفيذها من قِبل مديرية الصحة، بهدف تعزيز وتعظيم مستوى الخدمة الطبية الشاملة في القرى والمناطق ذات الاحتياجات العالية.

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وفي إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة لتحسين الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية، أكد المحافظ أهمية هذه القوافل في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والمشاركة في مبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

وخلال مناقشته لتقرير قافلة طبية تم تنفيذها في قرية العجرة مركز ببا، أكد الدكتور محمد هاني غنيم أن هذه القافلة شملت 7 عيادات في مختلف التخصصات، مثل الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الأسنان، الجلدية، وتنظيم الأسرة، والرمد، حيث تم الكشف على 1338 مريضًا، وتقديم العلاج لهم مجانًا، بالإضافة إلى إجراء فحوصات مختلفة مثل فحص الدم والطفيليات والأشعة.

وبجانب الخدمات العلاجية، تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100 مواطن، حيث تم توعية المشاركين حول الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية، كما تم إجراء فحوصات للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ112 مواطنًا.

وفي ختام المناقشة، أشاد وكيل الصحة بالدعم النوعي الذي تحظى به هذه القوافل من الوزارة، وذلك بفضل الجهود المشتركة لفريق الإشراف على القوافل الطبية العلاجية في المديرية.

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