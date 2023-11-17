الجمعة 17 نوفمبر 2023
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محافظات

توقيع الكشف الطبي على 730 حالة بإدارة الزينية الصحية بالأقصر

جانب من توقيع الكشف
جانب من توقيع الكشف الطبي، فيتو

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، عن نجاح قافلة علاجية تم تنظيمها في إدارة الزينية بوحدة سالم مكي، في الكشف على 730 مريضا من أهالي القرية وتقديم العلاج المجانى لهم، وذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.
ووجه الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، بتنظيم قافلة طبية علاجية على مدار يومين فى إدارة الزينية الصحية داخل وحدة سالم مكى، وذلك تزامنًا مع مبادرة 100 يوم صحة، حيث تم توقيع الكشف على 730 مريضًا، وتضمنت التخصصات التالية:- (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة – الأطفال – الجلدية – الباطنة – الرمد – الجراحة – العظام - خدمات الأشعة والتحاليل – الصيدلية - كشف عشوائي على السكر والضغط والاعتلال الكلوي).

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وأكد وكيل وزارة الصحة بالأقصر،أن مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر تنظم قوافل طبية بشكل أسبوعى بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة، لضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين بالقرى والنجوع وتوفير الخدمات الصحية اللائقة بهم.

وكانت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور طاهر أيوب وكيل الوزارة، نظمت فعاليات يوم للتدريب على مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

وتهدف الفعاليات للكشف عن سرطان الرئة وسرطان القولون وسرطان البروستاتا وأخيرًا سرطان عنق الرحم، وذلك إستمرارًا للمتابعات اليومية للمبادرات الرئاسية بمحافظة الأقصر، وتحت رعاية وزارة الصحة والسكان، ممثلًا عنها الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المشروعات ومبادرات الصحة العامة.

حيث قام باليوم التدريبي من الحضور الدكتور طارق حسين من مكتب مساعد الوزير لشئون المبادرات، وذلك تحت إشراف الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، وبالتعاون مع الدكتورة حنان صالح مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة بمديرية الصحة بالأقصر، حيث إن محافظة الأقصر من محافظات المرحلة الثانية في مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية.

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الأقصر فيتو إدارة الزينية الصحية محافظة الأقصر وكيل وزارة الصحة

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