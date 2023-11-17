الجمعة 17 نوفمبر 2023
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محافظات

انطلاق الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ببني سويف الأحد المقبل

حملة بيطرية ببني
حملة بيطرية ببني سويف، فيتو

أعلنت محافظة بني سويف، عن انطلاق الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، الأحد المقبل، بمراكز وقرى المحافظة.

 

محافظ بني سويف

 

ومن جانبه، وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق والتواصل المباشر مع مسؤولي قطاع الطب البيطري وتوفير التسهيلات والتيسيرات اللازمة، لتحقيق المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع ـ بحسب بيان صحفي للمركز الإعلامي بديوان عام محافظة بني سويف.

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جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير مديرية الطب البيطري، بشأن خطة الاستعدادات لتنفيذ الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية والتي تنفذها المديرية  تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إعتبارًا من الأحد المقبل 19 نوفمبر الجاري، ضمن خطة الهيئة لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

 

وشّدد محافظ بني سويف، على ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.

 

الطب البيطري ببني سويف

 

من جهته، أوضح الدكتور أحمد الجبالي مدير عام الطب البيطري ببني سويف، أنه قد تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها، وتوفير كافة المستلزمات البيطرية اللازمة للحملة التي يتم تنفيذها في أكثر من 80 وحدة بيطرية.

 

وأشار مدير عام الطب البيطري ببني سويف، إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، وفي ظل التزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

 

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