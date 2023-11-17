سيناريوهات الحصول على السكر في الأسواق.. 3 أوزان للكيس وتفاوت الأسعار.. وأعلى سعر يصل لـ 50 جنيهًا

سيناريوهات الحصول على كيس سكر في الأسواق المصرية، رحلة البحث عن كيس سكر في الأسواق المصرية تمر بعدة سيناريوهات حتى يستطيع المواطن الحصول على السكر سواء الفاخر أو حتى التمويني الذي يباع في السوق السوداء.

3 أوزان لكيس السكر في الأسواق المحلية

يشار إلى أنه يوجد 3 أوزان لكيس السكر في الأسواق المحلية، كيس سكر وزن 500 جرام، كيس سكر وزن 850 جرامًا، كيس سكر وزن 1000 جرام.

تفاوت أسعار السكر في الأسواق، فيتو

سيناريوهات الحصول على كيس سكر في الأسواق

«فيتو» تستعرض سيناريوهات الحصول على كيس سكر في الأسواق، من خلال عدة جوالات قامت بها فيتو لرصد أسعار السكر في الأسواق، في السطور التالية:

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تفاوت أسعار السكر في الأسواق وأعلى سعر يصل لـ 50 جنيهًا

وتفاوت أسعار السكر هي السمة السائدة من منطقة إلى أخرى، إذ يتراوح سعر السكر ما بين 27 جنيهًا سعره المعلن ضمن المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع، وما بين 38 و50 جنيهًا في الأسواق، إذ رصدت فيتو بيع السكر بأسعار تصل إلى 50 جنيهًا في الأسواق، وهناك مناطق يندر فيها وجود السكر، فكيف يحصل المواطنون على سلعة السكر؟

حصول المواطن على السكر من خلال البطاقات التموينية

السيناريو الأول، هو حصول المواطن على السكر من خلال البطاقات التموينية للمقيدين ضمن منظومة التموين، حيث يباع سعر السكر التمويني بـ 12.60 جنيه.

انتظار المواطنون المحال التجارية يوم إعلان العروض لشراء 2 كيلو سكر

أما السيناريو الثاني، في الصباح الباكر يستيقظ المواطن سعيًا للحصول على كيس السكر، حيث يقف في إنتظار السلاسل الغذائية وفروع المحال التجارية التي تقدم عروضا بأيام معروفة، مثل عروض يوم الثلاثاء والخميس الشهيرة في بعض السلاسل الغذائية التي يباع فيها السكر ضمن العروض بسعر من 25 إلى 27 جنيهًا.

ويصطف المواطنون في انتظار فتح المحال التجارية أبوابها، وعندما تحين اللحظة الحاسمة يتسابق المواطنون نحو سلعة السكر، حيث حددت السلاسل الغذائية للمواطنين الحصول على 2 كيس سكر فقط، وعليه قد تجد في الصف الواحد عائلة بأكملها تتسابق للحصول على كيس السكر في منافسة شرسة، حتى يعود أفراد الأسرة محملين بأكياس السكر المخفض السعر، بكميات تكفيهم لفترة حسب استهلاكهم.

تفاوت أسعار السكر في الأسواق، فيتو

سيارات أحد الأحزاب الشهيرة تجبر المواطنين على شراء سلع غذائية للحصول على كيس سكر بسعر 25 جنيهًا

وفيما يخص السيناريو الثالث، تجوب شوارع وأحياء محافظتي القاهرة والجيزة، سيارات بيع السلع الغذائية لأحد أشهر الأحزاب السياسية في مصر، التي تطرح سلع غذائية متنوعة بأسعار مخفضة منها اللحوم والدواجن والزيت والأرز وغيرها من السلع، لكن هذه السيارات لا تبيع سلعة السكر بشكل فردي، بل تجبر المواطنين على شراء أي منتج من المنتجات المعروضة، حتى يتمكن المواطن من شراء كيس سكر بسعر 25 جنيهًا.

إحدى الجمعيات التعاونية توفر السكر للمواطنين بسعر 49 جنيهًا

وعن السيناريو الرابع لشراء كيس سكر، فهو بذهاب المواطنين إلى الجمعيات التعاونية التابعة للشركات العامة، حيث يباع سعر كيلو السكر بـ 49 جنيهًا، حيث رصدت فيتو عرض إحدى الجمعيات التعاونية التابعة لشركة قطاع عام كبرى في الجيزة بيع كيلو السكر للمواطنين بسعر 49 جنيهًا.

البقالون في الأحياء الشعبية يقسمون كيلو السكر على كيسين سعر الواحد 23 جنيهًا

أما السيناريو الخامس للحصول على كيس سكر، فهو عن طريق البقالين في الأحياء الشعبية الذين يوفرون أكياس من السكر وزن أقل من نصف كيلو بسعر 23 جنيهًا، إذ تختلف أوزان أكياس السكر ما بين نصف الكيلو وكيلو، ويقوم البقال بتقسيم كيس السكر على جزئين ويبيع للمواطن نصف الكيس بسعر من 23 إلى 26 جنيهًا، حسب جودة السكر.

تعرف على سعر السكر بالأسواق اليوم الجمعة

تشهد أسعار السكر ارتفاعا مستمرا في السوق المحلي، الأمر الذي جعل المستهلكين يجدون صعوبة في الحصول عليه بالسعر المعتاد والذي كان يتراوح ما بين 27 إلى 30 جنيها، والآن أصبح يتراوح سعر السكر ما بين 40 إلى 45 جنيها للكيلو.

سعر السكر اليوم الجمعة

ويعد السكر أحد السلع التى تشهد ارتفاعا مستمرا بالسوق حيث يتراوح سعر السكر ما بين 40 إلى 45 جنيها للكيلو، وذلك حسب المنطقة.

مبادرة تخفيض الأسعار

وكان مجلس الوزراء قد أعلن منذ عدة أسابيع عن تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار، وتتضمن المبادرة 7 سلع أساسية وهي السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، واللحوم والدواجن والبيض.

التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي 5 أشهر

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن ‏المخزون الاستراتيجي للسكر يكفي حتى إبريل 2024.

موسم حصاد السكر

وأشارت إلى أن موسم حصاد قصب السكر وبنجر السكر خلال شهري يناير ‏وفبراير القادمين، مما ‏يزيد من المخزون الاستراتيجي من السكر.

وكانت وزارة التموين ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية قد تعاقدت على ‏‏100 ألف طن سكر أبيض ووصول النصف الثاني من الشهر الجاري.

السكر،فيتو

قرار جديد بأسعار السكر

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية قد "ألزم كافة الشركات والمنشآت التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية (اسم وعنوان جهة التعبئة، الوزن الصافي، سعر البيع للمستهلك، تاريخ الإنتاج، مدة الصلاحية) ويدون بلد المنشأ، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد أو تدون عبارة سكر مصري في حالة الإنتاج المحلي".

وحظرت وزارة التموين والتجارة الداخلية على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات السكر الحر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية للبيانات المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار.

وتلتزم الشركات والمنشآت المتعاملة في السكر الحر غيـر المربـوط علـى البطاقات التموينية وتجار الجملة، بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية، قطاع الرقابة والتوزيع، ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك، كما يلتزم مـستوردو الـسكر بإخطـار وزارة التمـوين والتجـارة الداخليـة، قطاع الرقابة والتوزيع، ببيان أسبوعي بالكميات المـستوردة وأسعار اسـتيرادها وسعر البيع للمستهلك.

أسعار السلع في المبادرة

وجاءت أبرز السلع التي تم طرحها في مبادرة تخفيض أسعار السلع من خلال شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية:

سكر حر 1 كيلو بسعر 27 جنيها بدلا من 35 جنيها

زيت خليط معبأ 800 مل بسعر 40 بدلا من 45 جنيها

زيت خليط 2.1 لتر بسعر 97.75 جنيه بدلا من 118 جنيها

كيلو أرز بلدي عريض الحبة بسعر 22 بدلا من 28 جنيها

أرز مستورد 1 كيلو 20 جنيها بدلا من 25 جنيها

دواجن برازيلي مجمدة 1 كيلو بسعر 85 جنيهًا بدلا من 115 جنيها

طبق بيض 30 بيضة 125 جنيها بدلا من 150 جنيها

مكرونة 1 كيلو 17.5 جنيه بدلا من 20 جنيها

مكرونة 350 جراما بسعر 5.75 جنيه بدلا من 7.5 جنيه.