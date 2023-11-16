الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ بني سويف يتابع مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية

الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فيتو

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، أهمية المتابعة الميدانية لمستوى الخدمات الحيوية بقرى ومراكز المحافظة، وتكثيف الرقابة التموينية على أسواق التصنيع والتداول ومخازن السلع والمواد الغذائية والمحال التجارية لمواجهة جرائم الغش التجاري وضبط الأسواق، والعمل على توفير كافة السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال تضافر كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية في هذا الشأن. 

محافظة بني سويف

جاء ذلك خلال مناقشته لتقارير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، الذي عرضه أشرف حماد، مدير الإدارة، بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة توافر السلع  الأساسية والاستراتيجية، حيث قامت لجان إدارة المتابعة "خلال الفترة الماضية" بالمرور الميداني لمتابعة سير العمل بمبادرة  تخفيض أسعار السلع الغذائية، والتي يتم تنفيذها في إطار تكليفات مجلس الوزراء لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على خفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

Advertisements

وتضمنت التقارير الإشارة إلى المرور على عدد من الوحدات المحلية "ببا، والواسطي، سمسطا" شملت الجمعية التعاونية الاستهلاكية، وبعض السلاسل التجارية والمحال التجارية، وتمت متابعة فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة بعواصم المدن.

محافظ بني سويف

من جهته كلف محافظ بني سويف مسؤولي التموين بالمحافظة، باستمرار الإجراءات الخاصة بتواجد مفتشي التموين أثناء توزيع الكميات التي يتم تسليمها لتلك المعارض والسلاسل التجارية، للإشراف والتأكد من طرحها بالأسعار المتفق عليها، مع دعم وتحفيز باقي المحلات والسلاسل التجارية للاشتراك في المبادرة، والتنسيق مع الوحدات المحلية لتوفير التيسيرات اللازمة، بما يضمن وصول تلك السلع للمستهلكين وعدم التلاعب في الأسعار.

محافظ بني سويف يوجه بتذليل معوقات تركيب خطوط وتوصيلات مياه الشرب

إصابة شخصين بحادث انقلاب سيارة نقل محملة بسلع تموينية ببني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف اخبار محافظة بني سويف جامعة بني سويف أمن بني سويف اسعاف بني سويف حوادث بني سويف

مواد متعلقة

إصابة شخصين بحادث انقلاب سيارة نقل محملة بسلع تموينية ببني سويف

محافظ بني سويف يوجه بتذليل معوقات تركيب خطوط وتوصيلات مياه الشرب

جامعة بني سويف تحتل المرتبة 12 محليا في تصنيف تايمز البريطاني

رئيس مركز سمسطا يتابع الانضباط الإداري بقرية دشطوط ببني سويف

إزالة 106 حالات تعد بالبناء في المهد على الأراضي الزراعية ببني سويف

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين بالصحراوي الغربي ببني سويف

بالأسماء، إصابة 4 عمال بحادث انقلاب سيارة بطريق كوم أبو راضي في بني سويف

بدء المرحلة الأولى من تدريب المتطوعين بمبادرة 1000 قائد سكاني ببني سويف

الأكثر قراءة

أسامة بن لادن يعود برسالة صادمة عن حرب غزة ترعب الأمريكان (فيديو)

بيان عاجل من سرايا القدس بشأن مجمع الشفاء في قطاع غزة

المحكمه الرياضيه ترفض طلب بيراميدز ضد الاهلي

أبرزها السكر، تدخل عاجل من الحكومة لوقف ارتفاع أسعار عدد من السلع الرئيسية

زغلول صيام يكتب: لماذا النفخ في لقاء جيبوتي؟!

10 قرارات عاجلة من مجلس الوزراء في اجتماع اليوم، تعرف عليها

مصرع سيدة إثر حريق شقة فى مصر الجديدة

رد فعل مفاجئ من بيومي فؤاد بعد غلق صفحته على فيس بوك بأيام

Advertisements

منوعات

المزيد

جامعة آسيوية تمنح الطالبات أجازة خاصة، لهذا السبب

دراسة علمية تكشف درجة حرارة الكرة الأرضية بعد 80 عاما

حالة واحدة بين كل 5 ملايين، حامل في توأم كل منهما ينمو في رحم

حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 17-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 16-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الخميس 16-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس

نقص السكر ينذر بأزمة كبيرة بالصناعات الغذائية، والمصانع تطالب بتدخل عاجل

المزيد

انفوجراف

لسه الأغاني ممكنة.. مطربون دعموا القضية الفلسطينية بالكلمة والموسيقى (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحاديث غير صحيحة عن موت الفجأة

نص أذكار الصباح وفضل المواظبة عليها بشكل دائم

تفسير رؤية سجادة الصلاة في المنام وعلاقتها بقرب السفر إلى الأراضي المقدسة

المزيد
الجريدة الرسمية