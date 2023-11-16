محافظ بني سويف يتابع مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، أهمية المتابعة الميدانية لمستوى الخدمات الحيوية بقرى ومراكز المحافظة، وتكثيف الرقابة التموينية على أسواق التصنيع والتداول ومخازن السلع والمواد الغذائية والمحال التجارية لمواجهة جرائم الغش التجاري وضبط الأسواق، والعمل على توفير كافة السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال تضافر كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية في هذا الشأن.

محافظة بني سويف

جاء ذلك خلال مناقشته لتقارير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، الذي عرضه أشرف حماد، مدير الإدارة، بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة توافر السلع الأساسية والاستراتيجية، حيث قامت لجان إدارة المتابعة "خلال الفترة الماضية" بالمرور الميداني لمتابعة سير العمل بمبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، والتي يتم تنفيذها في إطار تكليفات مجلس الوزراء لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على خفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

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وتضمنت التقارير الإشارة إلى المرور على عدد من الوحدات المحلية "ببا، والواسطي، سمسطا" شملت الجمعية التعاونية الاستهلاكية، وبعض السلاسل التجارية والمحال التجارية، وتمت متابعة فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة بعواصم المدن.

محافظ بني سويف

من جهته كلف محافظ بني سويف مسؤولي التموين بالمحافظة، باستمرار الإجراءات الخاصة بتواجد مفتشي التموين أثناء توزيع الكميات التي يتم تسليمها لتلك المعارض والسلاسل التجارية، للإشراف والتأكد من طرحها بالأسعار المتفق عليها، مع دعم وتحفيز باقي المحلات والسلاسل التجارية للاشتراك في المبادرة، والتنسيق مع الوحدات المحلية لتوفير التيسيرات اللازمة، بما يضمن وصول تلك السلع للمستهلكين وعدم التلاعب في الأسعار.