خبير أسواق مال يكشف سبب استحواذ العرب على نسبة 42.46 % من تعاملات البورصة المصرية

البورصة المصرية، اختتمت حركة التداولات بالبورصة المصرية الأسبوع الثاني من نوفمبر 2023، بحجم تداولات على الأسهم بلغ 1.8 مليار ورقة مالية بقيمة 19.8 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 111 ألف عملية لعدد 202 شركة وساطة في الأوراق المالية، وفي ذات السياق يقول محمد عبد الحليم خبير أسواق المال لـ “فيتو”: زادت عمليات البيع والشراء للعرب بالبورصة المصرية هذا الأسبوع مقارنة بتعاملات الأسبوع الماضي.

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محمد عبدالحليم، فيتو

سبب استحواذ العرب على نسبة 42.46 % من تعاملات البورصة المصرية

وأضاف عبد الحليم قائلا: السبب يرجع إلى القوة الشرائية التي تمت على أسهم العديد من المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية ومنها الشرقية للدخان والتجارى الدولى، بالإضافة إلى حالة السوق القابلة لضخ التدفقات النقدية لتحريك وتيرة الاستثمار في تلك الأداة الاستثمارية التى باتت أحد اعمدة الاستثمار بالقطاع المالى، حيث سجلت تعاملات المصريين 56.83 % من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.71%، والعرب على 42.46% .

مؤشرات البورصة المصرية، فيتو

حركة تعاملات الخميس بالبورصة المصرية 16 / 11 /2023

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات أمس الخميس، حيث بلغ عدد عمليات التداول بنهاية تعاملات الأسبوع 114 ألف حركة تداول، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.8% عند مستوى 24330 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.86% عند مستوى 29389 نقطة، وقفز مؤشر " إيجي إكس 30 للعائد الكلي " بنسبة 0.78% عند مستوى 10337 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 097% عند مستوى 4879 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25% عند مستوى 7179 نقطة.

مؤشرات البورصة المصرية، فيتو

حركة تعاملات البورصة المصرية الأربعاء 15 / 11/ 2023

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء الموافق 15 / 11 / 2023، حيث بلغت عدد عمليات التداول 110 آلاف حركة تداول، كما ارتفع مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 0.74 % عند مستوى 24.070.78 نقطة، واستقر مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" عند مستوى 28983 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% عند مستوى 10217 نقطة.

البورصة المصرية، فيتو

ماذا حدث في تداولات جلسة منتصف الأسبوع؟

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء الماضي، منتصف تعاملات الأسبوع وسجل رأس المال السوقي نحو 1.617 تريليون جنيه، لتربح نحو 3 مليارات جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% عند مستوى 23894 نقطة، واستقر مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" عند مستوى 28983 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% عند مستوى 10217 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% عند مستوى 4802 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% عند مستوى 7027 نقطة.

مؤشرات البورصة المصرية، فيتو

نرشح لك: ارتفاع جديد بسعر الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية يلامس 2960 جنيها لعيار 24