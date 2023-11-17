الجمعة 17 نوفمبر 2023
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حوادث

إدارة مكافحة المخدرات تنظم مؤتمرها الـ 31 للقضاء على السموم البيضاء

إدارة مكافحة المخدرات
إدارة مكافحة المخدرات تنظيم مؤتمرها الـ 31 للقضاء على السموم

 نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة (المؤتمر الحادي والثلاثون لمديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات) تحت شعار "المخدرات تهديد للأمن والسلم الداخلي" بمشاركة عدد من ممثلى بعض القطاعات والمؤسسات المعنية بمكافحة المخدرات وعددٍ من قيادات وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على مستوى الجمهورية.

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وتم تسليط الضوء على عدة موضوعات من بينها (موقف انتشار المخدرات دوليًا وإقليميًا وتعزيز أُطر التعاون الدولي الداعم لعمليات الاستهداف المُسبق لجرائم تهريب المواد المخدرة عبر الحدود - تضافر جهود أجهزة المكافحة الوطنية للارتقاء بالأداء الأمنى لمجابهة مشكلة المخدرات - جهود وزارة الداخلية للارتقاء بالعملية التدريبية - الوقوف على مستجدات ترويج المواد المخدرة عبر الإنترنت - مواصلة التنسيق لمواجهة البؤر الإجرامية - تعزيز الرقابة على المواد الكيماوية التى تستخدم فى التصنيع غير المشروع للمخدرات التخليقية المستحدثة - مجابهة جرائم غسل الأموال المتحصلة من عمليات الإتجار بالمواد المخدرة). 

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كما استهدف المؤتمر ضرورة تعزيز آليات تعاون أجهزة الدولة لدعم جهود خفض الطلب، ودعم المبادرات الاجتماعية والإنسانية لجهاز الشرطة فى مجال الوقاية من التعاطي والإدمان، وتكثيف الجهود لمجابهة مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، والكشف عن حالات التعاطى بين قائدى المركبات على الطرق السريعة وسائقي حافلات المدارس.  


وتخلل المؤتمر العديد من اللقاءات بحضور عدد من رجال الدين والقيادات الأمنية والخبراء والمعنيين فى مجال مكافحة المخدرات وقد انتهت أعمال وفعاليات المؤتمر إلى توافق أعضائه على عدد من التوصيات الهامة والموضوعية.

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