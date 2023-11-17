الجمعة 17 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

ضبط تاجر غسل 8 ملايين حصيلة تجميع بطاقات الائتمانية وشراء بضائع من الخارج

ضبط تاجر غسل 8 ملايين
ضبط تاجر غسل 8 ملايين حصيلة تجميع بطاقات الائتمانية، فيتو

كشفت مباحث الأموال العامة، تاجر ملابس غسل 8 ملايين جنيه حصيلة تجميع بطاقات الدفع الإلكتروني وشراء بضائع من الخارج.

 

سيدة تستدرج صاحب محل لشقتها وتبتزه بمساعدة زوجها وأصدقائه بأكتوبر

ضبط تشكيل عصابي استولى على أموال أحد البنوك بأوراق مزورة في أسوان


وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (تاجر ملابس "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الإسماعيلية) لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من تجميع بطاقات الدفع الإلكترونية الخاصة بعدد من الأشخاص واستخدامها في شراء البضائع والمنتجات خارج البلاد وبيعها داخل البلاد والاستفادة من فارق السعر.

Advertisements

 

 بالإضافة إلى تهريبه الذهب إلى داخل البلاد دون سداد الرسوم الجمركية، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - وشراء السيارات).


وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 8 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال الدفع الالكترونية الجريمة المنظمة جرائم الاموال العامة بطاقات الدفع الإلكترونية بطاقات الدفع الالكترونى

مواد متعلقة

سيدة تستدرج صاحب محل لشقتها وتبتزه بمساعدة زوجها وأصدقائه بأكتوبر

ضبط تشكيل عصابي استولى على أموال أحد البنوك بأوراق مزورة في أسوان

ضبط أخطر مزور في أسيوط، تزوير الشهادات و50 خاتما للجهات الحكومية ونصف مليون المضبوطات

القبض على شاب أصاب طالبة وعامل بأحد شوارع دار السلام

تحرير 1888 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

حملة أمنية على أوكار المخدرات وضبط 67 ديلر وتنفيذ أحكام قضائية في بشتيل وفيصل

زحام مروري بعد غلق مطلعي محور 26 يوليو، تعرف على التحويلات المرورية

ضبط قضايا غسل أموال بقيمة 172 مليون خلال أسبوعين

الأكثر قراءة

إقالة رئيس جهاز حماية المستهلك من منصبه

تعرف على عقوبة اتحاد الكرة وفيتوريا ضد الثلاثي المستبعد من المنتخب

تعرف على نصيب الفرد من السكر في مبادرة خفض الأسعار

الخطيب يطلب تحقيقا عاجلا عن أزمة استبعاد ثنائي الأهلي من معسكر المنتخب

روي رانا يعتذر عن عدم الاستمرار في قيادة منتخب مصر لكرة السلة

4 جنيهات تراجعًا في أسعار البيض وارتفاع الفراخ البيضاء بالأسواق

تعرف على موعد عرض مسلسل بطن الحوت

هل استبعد أحمد مكي بيومي فؤاد من الكبير 8 بسبب محمد سلام؟

Advertisements

منوعات

المزيد

برج جاريسيندا في بولونيا، أشهر معالم إيطاليا مهدد بالانهيار

تعرف على أنواع مكن الخياطة وأسعارها (فيديو وصور)

الحمص والمقلوبة والمفتول تدخل الحرب، الاحتلال الإسرائيلي يستولى على الأكلات الفلسطينية

عودة خطر الحصبة بسبب كورونا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر بالأسواق اليوم الجمعة

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 17-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 17-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 17-11-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

بعد انفصاله عن هنا الزاهد.. تعرف على زيجات الفنان أحمد فهمي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الفيل في المنام وعلاقته بالرزق الكثير والحظ السعيد

ما حكم قراءة المقرئ للقرآن يوم الجمعة قبل الخطبة؟ الإفتاء تجيب

الإفتاء توضح حكم استعمال الدبوس المشبك والمكبس في ملابس الإحرام للرجال في الحج والعمرة

المزيد
الجريدة الرسمية