الجمعة 17 نوفمبر 2023
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حوادث

القبض على 8 لصوص بينهم أجنبي لارتكابهم سرقات متنوعة بالقاهرة (صور)

القبض على 8 لصوص
القبض على 8 لصوص بينهم أجنبى لإرتكاب سرقات متنوعة،فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على 8 لصوص بينهم أجنبي لقيامهم بأعمال سرقات متنوعة بمناطق متفرقة بالعاصمة. 

وكان مدير مباحث القاهرة اللواء عمرو إبراهيم تلقى اخطارًا يفيد بتمكن قوة أمنية من ضبط (عاملين بمحل إطارات كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة (مبلغ مالى- سيارة) من داخل المحل عملهما وبحوزتهما (جزء من المبلغ المالى، مكينة عد النقود)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة عن طريق "الدخول من الشباك الخلفي للمحل".

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 وأضافا بإنفاقهما باقي المبلغ المستولى عليه، كما تم ضبط السيارة.

كما تم ضبط (عامل - مقيم بمحافظة الشرقية ) لقيامه بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل سيارة بأسلوب " المغافلة " حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الجمالية.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن المبلغ المستولى عليه.

ونجحت أجهزة أجهزة فى ضبط عامل لقيامه بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل "روضة أطفال" كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبحوزته (جزء من المبلغ المالى) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب".

كما تم ضبط (ميكانيكى سيارات "له معلومات جنائية") لقيامه بسرقة سيارة أحد الأشخاص حال توقفها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع".. كما تم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها، وكذا ضبط "المفتاح المصطنع" المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وألقى رجال المباحث القبض على (عاطل "له معلومات جنائية") لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة سيارة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبحوزته (سيارة "تم سرقتها بدائرة قسم شبرا الخيمة ثان بالقليوبية" - مجموعة مفاتيح مصطنعة مختلفة تستخدم فى سرقة السيارات).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وقيامه ببيع السيارة لعميله "سيئ النية" بمحافظة القليوبية "أمكن ضبطه".. وبحوزته (فرد خرطوش وعدد من الطلقات - كمية من مخدر الهيروين)، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها..وبمواجهته إعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الإتجار.

كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) لقيامه بارتكاب واقعة سرقة (مجموعة من المشغولات الذهبية-  هاتفى محمول- 3 سماعات) من داخل مسكن كائن بدائرة قسم شرطة المقطم.

 وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر النافذة" بإستخدام "أجنة حديدية"، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها والأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بمسكنه.

كما سقط فى قبضة أجهزة الأمن  (عاطل "يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيم بمحافظة الجيزة) حال قيامه بعرض (2 هاتف محمول) للبيع "بثمن بخس" بأحد محال بيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة عابدين)، وبحوزته (2 هاتف محمول- مبلغ مالى)، وبمواجهته اعترف بسرقة الهاتفين والمبلغ المالى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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