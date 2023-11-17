القبض على شاب أصاب طالبة وعامل بأحد شوارع دار السلام

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات تداول منشور بمقطعي فيديو على موقع "فيس بوك" لتعدي شخص على سيدة وعامل محدثًا إصابتهم بدار السلام.

تعود الواقعة عقب رصد منشور بمقطعي فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمنان استغاثة إحدى السيدات من تعدي شخص على نجلتها محدثًا لها إصابات بالغة.

وبالفحص تبين أنه تلقى قسم شرطة دار السلام من (طالبة، عامل "مصابان بجروح بأماكن متفرقة بالجسم " مقيمان بدائرة القسم) بتضررهما من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالتعدي عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما المنوه عنها بسبب خلافات سابقة بينهم.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.