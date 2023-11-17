الجمعة 17 نوفمبر 2023
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منوعات

وداعا سماعة الطبيب، أجهزة جديدة تسمع أصوات أعضاء الجسم

أجهزة لسماع أصوات
أجهزة لسماع أصوات أعضاء الجسم، فيتو

نجح باحثون في جامعة نورث ويسترن في صنع أجهزة جديدة مصغّرة يمكن ارتداؤها لسماع أعضاء الجسم الداخلية بقدرة تتجاوز بكثير قدرة سماعة الطبيب الحالية، أو الأجهزة التي يتم بواسطتها سماع صوت الجنين.

تتبع الأصوات الدقيقة

وتتسم التقنية الجديدة بقدرتها على تتبع الأصوات الدقيقة في وقت واحد ولاسلكيًا في مواقع متعددة عبر أي منطقة من الجسم تقريبًا، سواء في المنزل أو أثناء النوم، أو غير ذلك.

وحسب "مديكال إكسبريس"، تكوّن فريق البحث الأولي في تطوير هذه التقنية من جاي يونج يو من جامعة نورث وسترن، وسيونج أوه من جامعة هانيانج في كوريا، ووسام شاليش من المركز الصحي بجامعة ماكجيل في كندا.

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أمراض الرئة المزمنة

واختبر الباحثون الأجهزة، في دراسات تجريبية، على 15 طفلًا مبتسرين يعانون من اضطرابات في الجهاز التنفسي والحركية المعوية، و55 شخصًا بالغًا، من بينهم 20 يعانون من أمراض الرئة المزمنة.

أداء الأجهزة لم يقتصر على الدقة السريرية فحسب، بل قدمت أيضًا وظائف جديدة لم يتم تطويرها أو إدخالها في الأبحاث أو الرعاية السريرية.

مغلف بالسيليكون الناعم

ويصل طول كل جهاز مغلف بالسيليكون الناعم إلى 40 ملم، وعرضه 20 ملم، وسُمكه 8 ملم.

وفي هذه المساحة الصغيرة، يحتوي الجهاز على محرك ذاكرة فلاش، وبطارية صغيرة، ومكونات إلكترونية، وقدرات بلوتوث، وميكروفونين صغيرين، أحدهما متجه نحو الجسم والآخر متجه نحو الخارج.

أصوات الجسم الداخلية

وعبر التقاط الأصوات في كلا الاتجاهين، يمكن للخوارزمية فصل الأصوات الخارجية (المحيطة أو المجاورة) وأصوات الجسم الداخلية.

إلى ذلك، قال الدكتور وسام شاليش، من مستشفى مونتريال للأطفال والباحث الرئيسي المشارك: "بغض النظر عن موقع الجهاز، فإن التسجيل المستمر للبيئة الصوتية يوفر بيانات موضوعية عن مستويات الضوضاء التي يتعرض لها الأطفال".

وأوضح: "كما أنه يوفر فرصًا فورية لمعالجة أي مصادر للمحفزات السمعية المجهدة أو التي قد تعرض للخطر".

انقطاع التنفس

ويعتبر انقطاع التنفس، وهو أمر شائع بشكل خاص عند الأطفال المبتسرين، سببًا رئيسيًا للبقاء في المستشفى لفترة طويلة وربما الوفاة.

وتتيح هذه الأجهزة السمعية الدقيقة قدرة على رصد بيانات لنشاط الرئة، وهي من الأعضاء التي لا تصدر صوتًا كبيرًا يكشف عما يحدث داخلها.

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جامعة نورث ويسترن سماعة الطبيب الجنين الأصوات الدقيقة

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