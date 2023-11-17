الجمعة 17 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

تنظيم عراقي يعلن مسئوليته عن الهجوم على قاعدة تضم قوات أمريكية

القوات الأمريكية،
القوات الأمريكية، فيتو

أعلنت ما تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية" في العراق اليوم الجمعة، أن مقاتليها ضربوا بطائرة مسيرة قاعدة الحرير الجوية التي تتمركز فيها قوات أمريكية في شمال العراق.

وقالت في بيان لها: "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية فـي العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي "حرير" شمال العراق، بطائرة مسيرة، وأصابت هدفها بشكل مباشر"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت المقاومة الإسلامية قد أعلنت قبل أسبوع استهداف قاعدتي "عين الأسد" و"حرير" الأمريكيتين في شمال وغرب العراق، ونشرت فيديوهين يوثقان إطلاق طائرات مسيرة باتجاه القاعدتين.

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هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة الحرير بالعراق

وتتواصل الاستهدافات التي تطال الوجود الأمريكي في سوريا والعراق ردا على الدعم الأمريكي اللامحدود للعدوان الإسرائيلي على غزة وارتكاب آلاف المجازر بحق الأطفال والنساء والمدنيين في القطاع ومحاصرته وقطع الماء والكهرباء والوقود والغذاء والدواء عنه واستهداف المستشفيات وقصف المنازل على رؤوس ساكنيها.   

البنتاجون يكشف حصيلة الهجمات على قواته في الشرق الأوسط منذ 17 أكتوبر

وأمس، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن 58 هجوما استهدفت القوات الأمريكية من قبل وكلاء إيران في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر الماضي.

وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاجون سابرينا سينج خلال مؤتمر صحفي، إن 27 من الهجمات وقعت في العراق، بينما وقعت 31 أخرى في سوريا، مبينة أن 7 من الهجمات وقعت في سوريا منذ يوم الأحد.

وأضافت: "يبدو كما لو أن معدل الهجمات على القوات الأمريكية لا يتباطأ".

وعندما سئلت عما إذا كان البنتاجون "ينتظر مقتل أحد العناصر قبل اتخاذ إجراء أقوى وأكثر فعالية"، أجابت سينج: "لا، بالتأكيد لا.. لا نريد أن نرى ذلك أبدا. ولا نريد أبدا أن يكون ذلك نتيجة لأي هجوم".

إسقاط طائرة بدون طيار من اليمن في البحر الأحمر

وأكدت "أننا قمنا بالرد، وإذا وقع المزيد من الهجمات، فسنرد بالتأكيد في الوقت والمكان الذي نختاره".

وتحدثت سينج أيضا عن الإجراء الذي اتخذته المدمرة "يو إس إس توماس هودنر"، والتي أسقطت طائرة بدون طيار من اليمن في البحر الأحمر يوم الأربعاء، موضحة أن "تقييمنا الآن هو أن الهدف المقصود لم يكن المدمرة، ولكن الطائرة بدون طيار اقتربت كثيرا من الطاقم لدرجة أن القائد شعر أنه من الضروري الاشتباك مع الطائرة بدون طيار وإسقاطها".

وأشارت نائبة المتحدث باسم البنتاجون إلى أن "العمل كان دفاعا عن النفس. تقييمنا الآن هو أن الهجوم لم يكن يستهدف المدمرة، لكنه كان يتجه في هذا الاتجاه العام".

هجوم بطائرة مسيرة على القوات الأمريكية في قاعدة الحرير بالعراق

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