الجمعة 17 نوفمبر 2023
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منوعات

الحمص والمقلوبة والمفتول تدخل الحرب، الاحتلال الإسرائيلي يستولى على الأكلات الفلسطينية

المطالبة بمقاطعة
المطالبة بمقاطعة شركات الأغذية الإسرائيلية، فيتو

حتى الأكلات الفلسطينية الشهيرة، مثل الحمص والمقلوبة والكسكسي، لم يستثنيها الاحتلال الإسرائيلي من محاولات فرض السيطرة، وتزييف التاريخ.

فمنذ سنوات مضت، ادعت إسرائيل أن "الحمص" طبق إسرائيلي بل "وطني"، وذهبت جهات إسرائيلية إلى حد إطلاق "يوم الحمص العالمي"، الذي يوافقُ تاريخ 13 مايو من كل عام.

 وبالفعل انخدعت وسائل إعلام غربية، مثل "لوفيجارو" التي دعت سكان باريس إلى تذوق الأطباق الإسرائيلية المنهوبة من أرفف المطبخ الفلسطيني.

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سندويتش الشاورما وطبق المقلوبة

سندويتش الشاورما، أو طبق المقلوبة، أو قطعة الفلافل أو صحن الحمص، هي أطباق مقاوِمة في وجه محتل زور التاريخ ونهب الجغرافيا واستولى على قصصِ الأنبياء وسجَّلها باسمه في اليونسكو.

منذ نحو 20 سنة، أطلقت بلدة سان فيتو لوكابو التابعة لمدينة باليرمو في جزيرة صقلية الإيطالية، مهرجانًا يحتفي بطبقِ الكسكسي المُسمى في فلسطين "مفتول"، وهو طبق من أصل أمازيغي منتشر منذ القدم في دول شمال أفريقيا.. فكرةُ المهرجان تقوم على تنافس طهاة من مدن مختلفة من البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا وآسيا بل حتى الولايات المتحدة كذلك على إعداد أفضل طبق كسكسي.

واعتادت فلسطين أن تشارك كل عام في هذا المهرجان بأطباق من "المفتول"، لكن إسرائيل تشارك كذلك في المهرجان ذاته، بل فازت بأفضل طبق كسكسي عام 2000، لكن في تلك الدورة أتت بيهود من شمال أفريقيا لإعداد الكسكسي الذي دخلت به المنافسة.

ومع ذلك فلا يمر تقديم أشهر الأطباق الفلسطينية على أنها إسرائيلية، مرور الكرام على موقع التواصل "تويتر"، ففي كل مرة ينشر فيها إسرائيلي أو إسرائيلية صورة لأكلة فلسطينية مدعيًا أنها إسرائيلية، تهب جموع المغردين العرب من المحيط إلى الخليج، لشتم المدعي، أو المدعية، في ما يشبه الحرب الافتراضية ضد المحتل.

مقاطعة "المطبخ الإسرائيلي"

وقبل أيام، وقع 900 طاهٍ وصاحب مطاعم وشخصية بارزة في صناعة الأغذية في أمريكا الشمالية، على عريضة تدعو إلى مقاطعة "المطبخ الإسرائيلي"، احتجاجا على الهجمات الوحشية على قطاع غزة.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، قال الموقعون على العريضة: إن "إسرائيل تستولي على المطبخ الفلسطيني وتحاول محوه من عالم الطهي، تماما كما تحاول محو الشعب الفلسطيني".

وتطالب العريضة، التي تحمل عنوان "الضيافة من أجل الإنسانية"، بمقاطعة شركات الأغذية الإسرائيلية وفعاليات الطهي التي تروج لإسرائيل، وذلك كوسيلة للضغط لوقف إطلاق النار.

الإبادة الجماعية في غزة

وورد في العريضة: "يجب أن نكسر حاجز الصمت بشأن الإبادة الجماعية في غزة، بعد نفاد الوقود من المستشفيات سوف يرتفع عدد القتلى بشكل كبير. في كل ثانية نختار البقاء صامتين، دون مطالبة حكومتنا بالتوقف عن تسليح إسرائيل بمليارات الدولارات فإننا نسمح بحدوث مذبحة أخرى".

وقالت: "نطلب من زملائنا في مجتمع الأغذية والمشروبات اتخاذ موقف ضد الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والالتزام بثلاثة إجراءات معنا: "اتصلوا بممثليكم في الكونجرس للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء التمويل الأمريكي غير المشروط لإسرائيل.. قاطعوا المنتجات والفعاليات التي تروج لإسرائيل حتى تفكك نظام الفصل العنصري والاحتلال العسكري.. استثمروا في الأحداث والمشاريع التي تعزز العدالة للفلسطينيين، سواء بالاتصال بمنظمة محلية لتعلم كيفية دعم أو تضخيم الأصوات الفلسطينية ودعمهم لمشاركة طعامهم وثقافتهم بشروطهم الخاصة".

أبرز الموقعين

وكان من أبرز الموقعين على العريضة؛ الطاهية الأمريكية الإسرائيلية أورا وايز.. مؤلف كتب الطبخ وكاتب عمود الطعام السابق في صحيفة "نيويورك تايمز" سامين نصرت.. مضيف سلسلة "نتفلكس" الوثائقية عن الطعام "High on the Hog" ستيفن ساترفيلد.. ريم قسيس التي تعتبر "وجه المطبخ الفلسطيني" في أمريكا.. طهاة المطبخ في فندق "وايثي" الشهير في بروكلين.. الطهاة والخبازون في سلسلة المخابز المشهورة في أسواق المزارعين في نيويورك"شي وولف بيكري".

وأوضحت وايز، وهي أحد العقول المدبرة للعريضة، وولدت في إسرائيل: "نحن لا نتحدث عن مجرد خلافات تافهة حول ملكية الأطباق، بل نتحدث عن سيطرة شعب على شعب آخر".

وأكدت وايز: "نشأت وأنا أتناول هذه الأطعمة وأصنعها وأحبها، وما زلت أفعل ذلك. لكنني ملتزمة جدا بالاستعانة بمصادر من المنتجين الفلسطينيين والتأكد من أن التجهيز الفلسطيني لهذه الأطعمة هو أمر أساسي".

وأتمت كلامها قائلة: "أنا أهتم بهذه الأرض وأحبها. ولهذا السبب بالضبط سأقاتل بشدة ضد الطريقة التي تدمر بها دولة إسرائيل هذه الأرض، وكل ما أحبه وأقدره فيها".

طريقة عمل المقلوبة الفلسطينية بأكثر من حشوة والحلو بالأناناس

فوائد الحمص، لعلاج الإمساك وحماية القلب من الأمراض

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