الجمعة 17 نوفمبر 2023
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محافظات

بدء تفعيل فعاليات مبادرة قيمة الأمانة والنظام بمعاهد الشرقية (صور)

بدء تفعيل فعاليات
بدء تفعيل فعاليات مبادرة قيمة الأمانة والنظام

قال الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لـ منطقة الشرقية الأزهرية، إن جميع المعاهد بالمنطقة نجحت في تفعيل أنشطة وفعاليات مبادرة «أنا الراقي بأخلاقي» على الوجه الأكمل خلال الأسبوعين الماضيين ضمن فعاليات المبادرة للفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2024/2023، لافتَا إلى أنه مرحلة رياض الأطفال قد انتهت من تفعيل سلوك النظافة، كما قام تلاميذ المراحل الابتدائية، والإعدادية والثانوية بتفعيل قيمة «الوفاء».

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تفعيل عدد من الأنشطة الفنية والثقافية والدينية 

أكد ذلك الدكتور محمد عطية المتحدث الرسمى عن المنطقة الأزهرية بمحافظة الشرقية مضيفا أنه تم تفعيل عدد من الأنشطة الفنية والثقافية والدينية، حيث قام الطلاب بتنفيذها عبر مختلف الإدارات التعليمية بإشراف ومتابعة من منسقي الإدارات وشيوخ المعاهد والمعلمين المعنيين، حيث تضمنت الأنشطة فقرات الإذاعة الصباحية على مدار الأسبوعين بجميع المعاهد بتناول فقرات متنوعة لسلوك النظافة، وقيمة الوفاء بجميع المعاهد.

انا راقي بأخلاقي -فيتو

ندوات دينية وثقافية بحضور علماء الأزهر 

كما تم عقد عدد من الندوات الدينية والثقافية بحضور علماء الوعظ والأوقاف بمختلف الإدارات التعليمية،كما تم تنفيذ عدد من المسرحيات التعليمية بداخل الصفوف الدراسية تعكس مظاهر متعددة للوفاء.وقال منسق المنطقة أن اللجنة التنسيقية للمبادرة بمنطقة الشرقية الأزهرية برئاسة الدكتور السيد الجنيدي، قامت بتكريم عدد كبير من منسقي المعاهد بـ مختلف الإدارات في حفل كبير تم إعداده بديوان عام المنطقة، وذلك وفاءََا لمنسقي المعاهد الذين يبذلون جهود كبيرة شهد بها الجميع.مشيرا أنه اعتبار‌َ‌ا من غد السبت الموافق  ٢٠٢٣/١١/١٨م سوف نبدء تفعيل سلوك الأمانة والنظام  لمدة أسبوعين متصلين،

انا الراقى باخلاقى -فيتو

تفعيل سلوك النظام لمرحلة رياض الأطفال 

كما سيتم تفعيل سلوك النظام والأمانة  لمرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية المبادرة للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي. وتهدف المبادرة التي أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية إلى ترسيخ القيم التربوية والأخلاق الحميدة لدى طالب الأزهر الشريف بمعاهد الشرقية، ليكون قدوة للجميع، فضلًا عن مواجهة الانحرافات السلوكية والتصدي لها.

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البرنامج التدريبي لتنمية المهارات 

هذا واختتمت بمنطقة الشرقية الأزهرية فى وقت سابق  فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية مهارات معلمي العلوم بالمرحلة الابتدائية على المنهج الجديد. يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بضرورة العمل على تلبية الاحتياجات التدريبية الحقيقية من أجل تأهيل العاملين بالمعاهد الأزهرية.وقال الدكتور السيد الجنيدي، رئيس منطقة الشرقية الأزهرية: إن هذا البرنامج هو استكمال لسلسلة البرامج التي أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية والتي تركز على الجانب العملي أكثر من الجانب النظري، حيث يتم تلبية الاحتياجات التدريبية الحقيقية للسادة العاملين بمنطقة الشرقية الأزهرية.

انا راقي بأخلاقي -فيتو

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الدكتور السيد الجنيدي رئيس الادارة المركزية لمنطقة الشرقية الازهرية جميع المعاهد بالمنطقة نجحت فى تفعيل الانشطة فعاليات مبادرة انا الراقى خلال الاسبوعين الماضيين الدكتور محمد عطية

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