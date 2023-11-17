خالد عليش يشكو من طليقته بسبب عدم رؤية ابنته

فاجأ الإعلامي خالد عليش، جمهوره بإعلان عدم تمكنه من رؤية ابنته، موضحًا أن طليقته ميما الشامي لم تدعه يرى ابنته بعدما وافق على الشروط التي وضعتها.

وكتب خالد عليش، عبر ستوري حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: للأسف بعد ما شوفتها كذا أسبوع ورا بعض بمجموعة اشتراطات، رجعنا الحنفية تتقفل تاني ومش عارف هرجع أشوفها تاني إمتى؟.. حسبي الله ونعم الوكيل.

على الجانب الآخر، دخل خالد عليش في العديد المشاكل مع طليقته ميما الشامي، بسبب عدم تمكنه من رؤية ابنته، الأمر الذي جعله يلجأ للقضاء.

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من ناحية أخرى، كان الفنان خالد عليش تحدث عن أزمته مع طليقته بسبب امتناعها عن تنفيذ حكم المحكمة لرؤية ابنته.

وكتب عليش تدوينة طويلة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حيث قال: "من شهر مايو اللي فات وانا كسبان قضية، اني اشوف بنتي ١١ ساعة في الأسبوع وبالتالي اقدر اخدها واخرجها زي ما كان الاتفاق الذي تم وقت الانفصال واللي على أساسه بدفع المبالغ المالية المطلوبة مني "

أزمة خالد عليش

وأضاف خالد عليش: "انا كنت بشوفها فعلا اول كم شهر بعد الانفصال زي الاتفاق ولكن فجأة بدأت حجج كتير لمنعي ومنع اهلي و(اضطريت) اطلب حقي بالقانون مش غاوي بهدلة، ومن وقت الحكم في شهر مايو اللي فات وبعت بطرق غير رسمية ورسمية اطلب اني انسق عشان آجي اخدها وأفسحها وأرجعها ومفيش فايدة ".

الفنان خالد عليش

وتابع خالد عليش: "لجأت لطرق قانونية تثبت عدم رؤيتي والنهارده خدت حكم جديد بتغريمها مبلغ مالي لعدم تنفيذها الحكم.. حكم كل معناه إني أب بيدفع اللي عليه واللي متفق عليه ومحروم من بنته برضه!، و لحد دلوقت مستغرب جدا ان في حد موافق أن أم تمنع اب عن رؤية طفله وتكون بتتشرط عليه وتمسكه من أيده اللي بتوجعه ويتسقفلها كمان".

واختتم قائلا: "آخر حاجتين كنت اتمناهم في حياتي إن أنا وأم بنتي نقف في المحاكم قدام بعض وإن بنتي تعيش أحلى أيام طفولتها محرومة من فسح وحنان أبوها، ولسه عندي استعداد للحلول الودية بدون ابتزاز او استغلال "

وفي وقت سابق كان الممثل والمذيع خالد عليش أكد أنه حاول الصلح مع طليقته ميما الشامي والوصول إلي حل ودي خلال الساعات الماضية، لكنها قامت بحظره عبر "واتس آب".

وقال عليش:" مساء الخير كل ده علي راسي معلش برد هنا عشان هي عملالي بلوك على الوتس آب نقدر نحل مشكلتنا إزاي وأشوف البنت وأجي بكرة أخدها ؟؟ ولو في حد كبير ووسيط ابعتيلي رقمه أو يكلمني وأنا عاوز أشوف البنت بس، ولو فعلا معندكيش مشكلة اجيلك بكرة بعد الصلاة أخد البنت وأرجعها بليل.

وجاء تعليق خالد عليش ردا علي طليقته ميما الشامي، والتي أكدت في منشور لها عبر موقع الفيس بوك بأنها حاولت مع طليقها خالد عليش الوصول إلى حل ودي بينهما ولكن جميع المحاولات فشلت.

وكان شعبان سعيد محامي الإعلامي خالد عليش، قال إن محكمة الأسرة بمدينة 6 أكتوبر أصدرت حكمًا لصالح موكله يلزم مطلقته بتمكينه من رؤية صغيرته لمدة 11 ساعة أسبوعيًّا يوم الجمعة.

وترجع وقائع الدعوى إلى أنه بعد انفصال الإعلامي عن طليقته، أراد حل الأمور بطريقة ودية فحرر عقد اتفاق مع طليقته وأسرتها، قرر فيه التزامه بكافة نفقات ومصاريف الطفلة الصغيرة، مقابل السماح له برؤية ابنته بطريقة آدمية، وبعيدًا عن مراكز الرؤية.

وتابعت الدعوى إنه رغم التزام الإعلامي خالد عليش بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال العقد، إلا أنه تفاجأ بمطلقته ترفض تنفيذ بنود العقد وتتحايل على آلية تنفيذه فاضطر إلى اللجوء للمحكمة والتي بدورها أصدرت حكم رؤية في مركز شباب، وهو ما يضر به وبطفلته الصغيرة وحاول عليش جاهدًا عدم تنفيذه والوصول لحل ودي مع الأم بدون جدوى مما جعله يلجأ لمحكمة الأسرة مرة أخرى وتوضيح الأمر لهيئة المحكمة.