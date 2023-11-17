الجمعة 17 نوفمبر 2023
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محافظات

رئيسة السنطة تقود حملات نظافة بشوارع المدينة (صور)

رئيس مدينة السنطة
رئيس مدينة السنطة تقود حملات نظافة، فيتو

قادت الدكتورة منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة وقرى المركز وذلك بالتنسيق مع أجهزتها التنفيذية وقسم النظافة وبمعدات الحملة الميكانيكية.

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وبدأت الجولة برفع القمامة بأماكن مختلفة بمدينة السنطة بإشراف نواب رئيس المركز ورش المياه وتسكين الأتربة وتلطيف درجة حرارة الطقس.

وتابعت رئيس مدينة السنطة أعمال النظافة بشوارع المدينة وتكثيف أعمال النظافة بالشوارع الجانبية المتفرعة شارع هندسة الري وشارع المعهد الديني والتأمين الصحي وشارع مدرسة فجر الإسلام وخلف مستشفى راضي وقطاع الوحدة المحلية بمسهلة ونظافة كوبري كفر قرطام ومسح ونظافة لطبانات الطريق السريع ونظافة لطريق مصرف كفر قرطام المؤدي إلى كفر كلا الباب.

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كما قامت بمتابعة منافذ بيع السلع الغذائية المدعمة بأسعار مخفضة تحت شعار معا ضد الغلاء والمقامة بأرض مدينة السنطة.

محافظ الغربية يجتمع برؤساء المراكز والمدن والأحياء

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا موسعا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وذلك لمناقشة العديد من الملفات المهمة التى تهم المواطن.

وناقش المحافظ خلال الاجتماع مستجدات صيانة المعدات الهندسية للمراكز والمدن والأحياء للتأكد من الحالة الفنية لهذه المعدات وقدرتها على مجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها، في إطار استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة أي أزمة أو كارثة قد تحدث.

ويأتي ذلك انطلاقا من تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع المعدات والآليات الهندسية للتعامل مع الأزمات والطوارئ.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ما تم من صيانة جميع المعدات الموجودة بكل مراكز وأحياء المحافظة والإجراءات التي تم اتخاذها لرفع كفاءة جميع المعدات والسيارات لإجراء أعمال الصيانة العاجلة لها وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرار جاهزيتها بصفة مستمرة ودائمة.

وشدد محافظ الغربية، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنع أي محاولات للبناء على الأراضي الزراعية في كافة القرى والمراكز التابعة للمحافظة، وذلك بالتعاون مع كل الجهات المعنية وتكثيف حملات إزالة على المخالفات.

وشدد على ضرورة المتابعة الدورية لما يتعلق بتوافر السلع والمنتجات المختلفة بجميع المدن بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق والمحال التجارية والمولات، ومتابعة ما يتم رصده من شكاوى المواطنين في حال وجود شكوى في هذا الشأن.

كما شدد على تكثيف اللجان من التموين والجهات المعنية لمنع أية محاولات لإخفاء السلع، أو عدم وضع التسعيرة، والتعامل الفوري مع أي محاولة لإخفاء أو تخزين أواحتكار السلع.

ووجه رحمى رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق رضاء المواطنين والتأكيد على حسن معاملة المواطنين وإنهاء مصالحهم بدقة وفى أسرع وقت واستمرار تكثيف حملات النظافة داخل القرى والمدن ورفع التراكمات أولا بأول، رفع كافة الإشغالات خاصة فى محيط المدارس والمنشآت الصحية والسياحية والشوارع الرئيسية والميادين.

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السنطة الغربية طنطا الدكتورة منى صالح رئيسة مدينة السنطة

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