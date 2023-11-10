الجمعة 10 نوفمبر 2023
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محافظات

السنطة يفوز على عمال طنطا برباعية ويواصل صدارة الدرجة الرابعة لكرة القدم

السنطة يفوز على عمال
السنطة يفوز على عمال طنطا برباعية،فيتو

واصل نادي السنطة الرياضي بقيادة الكابتن شفيق عفيفي، المدير الفني، تصدر مجموعة الغربية في دوري الدرجة الرابعة بعد تغلبه اليوم على عمال طنطا  بنتيجة ٤ - صفر.

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يأتي ذلك في إطار منافسات دوري الدرجة الرابعة، التي أقيمت اليوم في الأسبوع الثاني، أحرز أهداف "رأفت النمر وبسيوني حافظ وحجازى وأحمد خالد".

بهذه النتيجة ارتفع رصيد السنطة عند النقطة ٦ في المركز الأول بفارق الأهداف عن فريق سكة جديد طنطا،
 

الشوط الأول 

جاءت أحداث الشوط الأول قوية من جانب فريق السنطة الذي بادر بالهجمات ويحرز هدفه الأول عن طريق لاعبه رأفت النمر لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق.

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 الشوط الثاني

بدأ السنطة الشوط الثاني بتكثيف الهجمات الشرسة، لم يتراجع عمال طنطا وبادلهم الهجمات، ولكن دون جدوى حتى استطاع بسيوني حافظ إحراز الهدف الثاني وحجازى الهدف الثالث والرابع بقدم أحمد خالد قبل النهاية بدقائق لتنتهي المباراة بفوز السنطة بنتيجة ٤ - صفر.

 

نظام دوري المحترفين

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، وهم: غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود وطنطا وراية، ووادي دجلة ومصر المقاصة والسكة الحديد ولافيينا والنصر للتعدين وبترول أسيوط وبروكسي والقناة وبتروجيت والنجوم ومكادى ودكرنس والمصرية للاتصالات وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة.

نظام دوري المحترفين 2023 -2024

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، ومن المقرر أن يقام دوري المحترفين من دور واحد في المرحلة الأولى ثم إقامة دوري من دور واحد الأندية أصحاب المراكز من الأول حتى المركز العاشر لتحديد الفريقين الصاعدين مباشرة إلى الدوري العام القسم الأول موسم 2025 /2024، وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاث أندية من المجموعة الثانية.

كما يتم تنظيم دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من الحادي عشر إلى العشرين لتحديد الستة فرق الهابطة للقسم الثاني (المجموعة الثانية) موسم 2025 /2024.

 

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