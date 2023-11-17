الجمعة 17 نوفمبر 2023
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بعد 3 أشهر، إخلاء سبيل الببغاء تشارلي (صور)

الببغاء تشارلي يعود
الببغاء تشارلي يعود إلى صاحبته بعد 3 أشهر، فيتو

أخيرًا تم إخلاء سبيل الببغاء تشارلي الذي أمضى ثلاثة أشهر محتجزًا في مطار هيثرو البريطاني بسبب مشكلات في الأوراق مع مالكته.

الببغاء تشارلي البالغ من العمر أربعة أعوام، كان من المفترض أن يجتمع شمله مع مالكته جيس أدلارد (33 عامًا) بعد تسعة أشهر من انتقالها إلى إنجلترا من ولاية بنسلفانيا، ولكن بعد الانتظار لعدة أشهر، تم احتجاز الببغاء ذو الصدر الوردي في مطار هيثرو بسبب الروتين.

 بعد 3 أشهر، إخلاء سبيل الببغاء تشارلي، فيتو

إحضار تشارلي الثرثار إلى المنزل

وأخيرا، وبعد ثلاثة أشهر طويلة من الانتظار، توجهت جيس وزوجها جو (36 عامًا) بالسيارة من ليسترشاير إلى مطار هيثرو لإحضار تشارلي الثرثار إلى المنزل.

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وقد بدأت مأساة جيس وجو عندما سافر جو إلى الولايات المتحدة لإحضار تشارلي إلى المملكة المتحدة، ولكن بمجرد وصولهما، تم احتجاز الببغاء بسبب وثيقة ناقصة. 

 بعد 3 شهور، إخلاء سبيل الببغاء تشارلي، فيتو

ووقتها أوضحت جيس: "قالوا إن تصريح التصدير الأصلي مفقود، لكنه كان مع تشارلي عندما غادر المطار في الولايات المتحدة.. لقد كلفنا 6000 جنيه إسترليني (7500 دولار) لإحضاره إلى هنا.. لقد أرسلنا نسخًا مصورة إليهم لكنهم قالوا إنهم بحاجة لرؤية النسخة الأصلية ولكنها كانت مع تشارلي".

 بعد 3 شهور، إخلاء سبيل الببغاء تشارلي، فيتو

ضرب رأسه بجدران القفص وانتزع ريشه

وظلت جيس دون أن تتحدث إلى تشارلي لعدة أشهر، لكنها قالت إن الموظفين في منشأة الحيوانات الخاصة قاموا بتشغيل فيلم ريو، الذي يدور حول طائر ناطق، على جهاز لوحي لتهدئته، لكن تشارلي الغاضب قام بضرب رأسه بجدران القفص وانتزع ريشه، وهي علامات شائعة للضيق لدى الطيور، بحسب موقع ميترو البريطاني.

 بعد 3 شهور، إخلاء سبيل الببغاء تشارلي، فيتو

وأشارت جيس، وهي فنية صيدلة سابقة، إلى أنها تشعر بالارتياح و"الاكتمال" الآن بعد أن عاد حيوانها الأليف إليها. 

وقالت: "لقد تأقلم بشكل رائع، لم أتوقع أن أسمع عبارة "أحبك" لمدة شهر أو شهرين على الأقل.. بالنسبة له أن يقول ذلك في اليوم الأول الذي نصطحبه فيه، فهو أمر مذهل.. تشارلي حيوان قوي، وهو يستقر بشكل رائع.. لقد تجاوز كل التوقعات".

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الببغاء تشارلي مطار هيثرو البريطاني الولايات المتحدة ولاية بنسلفانيا إنجلترا

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