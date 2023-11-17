الجمعة 17 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

58 رحلة بالون طائر تحلق في سماء الأقصر

رحلات البالون الطائر
رحلات البالون الطائر بمحافظة الأقصر، فيتو

شهدت أرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، انطلاق رحلات البالون الطائر فى البر الغربى، حيث حلقت 58 رحلة بالون في سماء الأقصر، تقل على متنها سياح من جنسيات مختلفة للاستمتاع برحلة مغامرات البالون. 

 


وتتم عمليات الطيران وفقا  لتدابير وإجراءات وضعتها سلطات الطيران المدني تهدف إلى سلامة الرحلات والركاب واستخدام التقنيات الحديثة باستخدام لـ "GPS" و"الصندوق الأسود" لمراقبة الرحلات وتتبع مسارها وموقع هبوطها،  بهدف حماية السياح وتحقيق التأمين والمراقبة لرحلات البالون فوق مدينة الأقصر.

Advertisements

كما تم تنفيذ عدد من الإجراءات الأخرى منها إستخدام كاميرات ذات تقنيات عالية توضع على جسم البالون، لتسجل كل رحلة بالون منذ لحظة انطلاقها وحتى الهبوط، وتشمل أيضا لحظات الطيران والمحادثات التى تمت بين قائد البالون واللجنة التي تشرف على طيرانه من المطار المخصص له بالقرب من وادي الملوك بالأقصر، لتكون بمثابة الصندوق الأسود، الذي يسجل تفاصيل الرحلة منذ انطلاقها وحتى هبوطها، وأيضًا استخدام أجهزة حديثة تساعد على تحديد موقع البالون الطائر في الجو، بجانب إستخدام أجهزة "GPS"تسجل الحركة الملاحية للرحلة ليكون ذلك التسجيل مرجع لسلطة الطيران المدني فى أعمال مراقبة الالتزام بمبادئ السلامة.

 

وتحتل مدينة الأقصر المرتبة الثالثة عالميا، في معدل رحلات البالون حيث تشهد طيران ما يقرب من 11 ألف رحلة بالون في سمائها سنويا تقل على متنها قرابة 216 ألف سائح طوال أيام العام، وأن نوعية السائح الذي يقبل على هذه الرحلات تضيفي إلى السياحة الثقافية التي تشتهر بها المدينة حيث يعتبر أنه عاشق للطبيعة الخلابة.

جدير بالذكر، أن عددا من الشركات السياحية تقدم  خدمة البالون الطائر في محافظة الأقصر والبالغ عددها 16 شركة وتتراوح مدة الرحلة من 40 دقيقة إلى 60 دقيقة بارتفاع 2000 قدم عن أرض مدينة الأقصر، ويحمل البالون من 12 حتى 34 شخصًا، حيث تبدأ الرحلة بالتحرك فى سماء الأقصر باتجاه الضفة الغربية من النيل، وتبدأ المشاهد تتغير وتتبدل أسفلك من حقول ومناظر طبيعية على ضفة نهر النيل، ثم الجزر المنتشرة فى مياه النهر الخالد، الذى استمد منه الفراعنة عظمتهم، لتمر بمعبد الملكة حتشبسوت الكامن فى قلب الجبل، مرورا بمعابد الرامسيوم وهابو وأمنحتب الثانى ومقابر وادى الملوك الملكات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأقصر البالون الطائر فيتو محافظة الأقصر البر الغربي

مواد متعلقة

صور ترصد ختام أكبر احتفال قبطي بدير مار جرجس بالأقصر

وحدة سكان الأقصر تنظم أولى ندواتها بمبادرة المؤنسات الغاليات للحد من غلاء المهور

وفد الوكالة الأمريكية يتفقد مشروع محطة مياه الهنادي بجنوب الأقصر

احمي نفسك، مبادرة بمدارس الطود لحماية الأطفال من الأمراض بالأقصر

مجلس مدينة الأقصر ينفذ أعمال إزالة بناء مخالف

محافظ الأقصر يناقش مقومات وإمكانيات الزراعة في المحافظة

طيبة التكنولوجية تستقبل وفدا من طلاب مدرسة العوامية الإعدادية للتعرف على طبيعة الدراسة

اختيار 82 مواطنا من الأقصر بقرعة أداء حج بيت الله الحرام

الأكثر قراءة

الخطيب يطلب تحقيقا عاجلا عن أزمة استبعاد ثنائي الأهلي من معسكر المنتخب

تكليفات رئاسية قوية للحكومة ورسائل مهمة لقادة العرب وروسيا وفرنسا وتركيا وإيران

هل استبعد أحمد مكي بيومي فؤاد من الكبير 8 بسبب محمد سلام؟

جيش الاحتلال يعثر على جثة مجندة أسيرة في غزة

بعد 3 أشهر، إخلاء سبيل الببغاء تشارلي (صور)

الأهلي vs ميدياما، تشكيل الأهلي المتوقع، والموعد الرسمي والقناة الناقلة، وقائمة هدافين الأهلي في البطولة

نجوى سالم، يهودية عاشت بعقدة الاضطهاد، استثناها عبد الناصر من قرار الطرد، والسادات فضحها على الملأ

النص الكامل لتقرير البرلمان بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء

Advertisements

منوعات

المزيد

بعد 3 أشهر، إخلاء سبيل الببغاء تشارلي (صور)

توقعات الأبراج اليومية، السبت 18-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

توقعات الأبراج، حظك السبت 18-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

استنساخ أصوات مشاهير المطربين بهذه الطريقة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 17-11-2023 بالأسواق

أسعار السيراميك اليوم الجمعة 17-11-2023 في الأسواق

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 17-11-2023 في مصر

أسعار الجبس اليوم الجمعة 17-11-2023 في السوق المصري

المزيد

انفوجراف

بعد انفصاله عن هنا الزاهد.. تعرف على زيجات الفنان أحمد فهمي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم إمساك الخطيب العصا أثناء خطبة الجمعة؟ الإفتاء تجيب

أسماء شهر جمادى الأولى وأول من سماه بهذا الاسم

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 17 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية