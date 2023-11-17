الجمعة 17 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

الولايات المتحدة تفتح تحقيقا في التمييز المعادي للسامية والمسلمين بالمدارس

وزارة التعليم الأمريكية،
وزارة التعليم الأمريكية، فيتو

قالت وزارة التعليم الأمريكية، الخميس، إنها بدأت تحقيقات في 6 كليات ومنطقة تعليمية واحدة بسبب اتهامات بالتمييز المعادي للسامية أو ضد المسلمين خلال الحرب المستمرة بين إسرائيل وغزة.

وفي إحدى هذه الحالات، اتهم المدعون الفيدراليون، الشهر الماضي، طالبًا في جامعة كورنيل بتوجيه تهديدات عبر الإنترنت ضد الطلاب اليهود.

وقال وزير التعليم، ميجيل كاردونا، في بيان: "الكراهية ليس لها مكان في مدارسنا. عندما يتم استهداف الطلاب لأنهم، أو ينظر إليهم على أنهم يهود أو مسلمون أو عرب أو سيخ أو أي عرق آخر أو أصل مشترك، يجب على المدارس أن تعمل على ضمان بيئات تعليمية آمنة وشاملة حيث يكون الجميع أحرارًا في التعلم".

Advertisements

وتم إدراج الكليات قيد التحقيق على أنها كورنيل وجامعة كولومبيا واتحاد كوبر لتقدم العلوم والفنون في ولاية نيويورك وكلية لافاييت وجامعة بنسلفانيا في بنسلفانيا وكلية ويليسلي في ماساتشوستس.

وقالت الوزارة إنها تحقق أيضا في منطقة مدارس "ماييز" الموحدة في كانساس.

 

رابطة مكافحة التشهير

وسجلت رابطة مكافحة التشهير ارتفاعا بنسبة 400 في المئة في الحوادث في الأسبوعين الأولين منذ أن هاجمت حركة حماس إسرائيل في 7 أكتوبر مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وارتبط نحو 190 من أصل 312 حادثة معادية للسامية أحصتها الرابطة بالحرب بين إسرائيل وحماس. ومن بين الـ 190، كان أكثر من نصفها عبارة عن مسيرات وجدت فيها الحركة "دعمًا ضمنيًّا صريحًا أو قويًّا لحماس أو العنف ضد اليهود في إسرائيل".

 

هجوم حماس في السابع من أكتوبر

منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر ورد إسرائيل بإعلان الحرب بهدف "القضاء على الحركة" في قطاع غزة الفلسطيني، تصاعدت مؤشرات الحوادث المرتبطة بالإسلاموفوبيا في الولايات المتحدة.

ويحذر مراقبون ومنظمات حقوقية من أزمة مجتمعية تذكّر بظاهرة التشكيك والريبة التي أحاطت بالعرب والمسلمين الأميركيين بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.

وعلى خلفية تقارير عن ارتفاع كبير في الحوادث المرتبطة بالإسلاموفوبيا، بالإضافة إلى حوادث عنف ضد الأميركيين المسلمين، اتخذت الإدارة الأمريكية إجراءات لحماية أكثر من أربعة ملايين مسلم أميركي من التحديات التي تفرضها الظاهرة.

 

مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية

ورصد مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) أكثر من 2000 حالة مضايقة في أماكن العمل لمؤيديين للفسلطينيين منذ 7 أكتوبر.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

هجمات 11 سبتمبر 2001 هجوم حماس جامعة كولومبيا ولاية نيويورك إسرائيل وغزة

مواد متعلقة

بلينكن يؤكد وجود مراكز قيادة لحماس أسفل مجمع الشفاء

جيش الاحتلال يجبر الأطقم الطبية بمستشفى ابن سينا في جنين على رفع أيديهم ويعتقل عددا منهم (فيديو)

الخارجية الأمريكية تطالب إسرائيل بحماية المستشفيات والمدنيين في غزة

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة

الأكثر قراءة

نجوى سالم، يهودية عاشت بعقدة الاضطهاد، استثناها عبد الناصر من قرار الطرد، والسادات فضحها على الملأ

سعر زجاجة الزيت، ارتفاع أسعار الزيت اليوم الجمعة 17-11-2023 في السوق المحلي

صور ترصد ختام أكبر احتفال قبطي بدير مار جرجس بالأقصر

تحرك جديد ضد 3 أشخاص تعدوا على سيدة بعد معاكستها بعين شمس

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 17-11-2023 في مصر

بلينكن يؤكد وجود مراكز قيادة لحماس أسفل مجمع الشفاء

منتخب الشباب يواجه الجزائر اليوم في ثاني مبارياته ببطولة شمال أفريقيا

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 17 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

Advertisements

منوعات

المزيد

خرق البروتوكول، كلب رئيسة دولة مولدوفا ينقض على رئيس النمسا ويعضه (فيديو)

لا أستطيع، بايدن يتلعثم مجددا ويعجز عن نطلق كلمة خلال خطابه أمام منتدى أبيك (فيديو)

أحمد حلمي يتحدث عن أكثر وقت محزن له في عام 2023

بـ"كوفية المقاومة" والعلم، الظهور الأول لمنتخب فلسطين بعد طوفان الأقصى (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، ارتفاع أسعار الزيت اليوم الجمعة 17-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الحديد اليوم الجمعة 17-11-2023 في الأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 16-11-2023 في ختام التعاملات

أسعار الحبوب اليوم، 800 جنيه ارتفاعًا في طن علف الدواجن بالأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد انفصاله عن هنا الزاهد.. تعرف على زيجات الفنان أحمد فهمي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 17 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 17 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 17 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية