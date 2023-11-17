في مثل هذا اليوم، حفل افتتاح أسطوري لقناة السويس بحضور الخديو إسماعيل

الخديو اسماعيل، حفيد محمد على باشا، كان مهووسا بأوروبا وكانت كل أمانيه نقل المجتع الأوروبى بكل ما فيه إلى مصر، وجاءت احتفالات افتتاح قناة السويس فرصته ليقيم الأفراح والليالى الملاح فأنفق الأموال وأغرق مصر فى الديون.

وجاءت البداية حين سافر الخديو إسماعيل إلى أوروبا بنفسه وقام بتقديم الدعوة لأكثر من 6000 شخص من أباطرة أوروبا وملوكها وعظمائها ورؤساء الحكومات ورجال السياسة والعلم والأدب والفن لحضور حفل افتتاح قناة السويس، واستمر الإعداد للحفل أربعين يوما، ووصلت الإمبراطورة أوجيني إلى مصر قبل الحفل بأربعين يوما أيضا زارت خلالها معظم المدن المصرية الأثرية.

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إعجاب الوالى بالإمبراطورة

نظرا لإعجاب الخديو إسماعيل بالإمبراطورة أوجينى زوجة نابليون الثالث بونابرت إمبراطور فرنسا، قام بإقامة احتفالات أسطورية لافتتاح قناة السويس حتى يدعوها لزيارة مصر بدأ الاحتفالات بتشييد سرايا الجزيرة بالزمالك على غرار قصر الهمبرا بغرناطة ليكون مقرا لإقامة الإمبراطورة أوجينى وحاشيتها خلال حفل افتتاح القناة ـ أقيم مكانه الآن فندق ماريوت الزمالك ـ وقد تكلفت السرايا مايقرب من 750 ألف جنيه، قام بتصميمه مهندس البلاط الخديو يوليوس فرانس، وانتهى منه عام 1968.

وعود زائفة



كما أمر الخديو إسماعيل بإنشاء حديقة الجبلاية لتتمتع بها أوجينى أثناء زيارتها لمصر، كما شيد الخديو دار الأوبرا واستغرق بناؤها خمسة أشهر بتكلفة 160 ألف جنيه، وأقام الخديو إسماعيل على مدخل قناة السويس سقالات أنيقة وفوقها مظلة سميت بمظلة ديليسبس، وفى البحر اصطفت 30 سفينة حربية ومثلها تجارية على هيئة قوس حول بورسعيد إلى جانب أكثر من 60 سفينة أجنبية تمثل البلدان المختلفة يتوسطهم يخت الخديو.

رسم تعبيرى لافتتاحالقناة



كما أقيمت ثلاث منصات خشبية كبيرة على شاطئ البحر مكسوة بالحرير ومفروشة بأفخم السجاد ومزينة بالأعلام صفت فيها الكراسى وزينت بالورود.



وجاء يوم 17 نوفمبر 1869 يوما عظيما شهد حفلا أسطوريا، حضر الافتتاح 100 ألف من الأجانب والمصريين وتكلف الحفل مليونا و400 ألف، حيث خصصت المنصة الوسطى للضيوف الأجانب ووقف الخديو إسماعيل على رأسها افتتح الحفل بفاعليات دينية، وكانت المنصة اليمنى لرجال الدين وعلماء المسلمين على رأسهم شيخ الأزهر الشيخ السقا والشيخ العمروسى والمهدى العباسى مفتى الديار المصرية، كما خصصت المنصة اليسرى لرجال الدين المسيحى وعلى رأسهم المسيور كورسيا اسقف الإسكندرية.

وفى المساء أعلن الخديو بدء افتتاح القناة وألقى شيخ الأزهر كلمة وجيزة وكذلك رجال الدين المسيحى الذين أنشدوا نشيد الشكر وكان البابا المسيحى هو الوحيد الذى أطلق كلمة شهداء على الذين ماتوا أثناء حفر القناة ورددت النشيد معهم الأمبراطورة أوجيني،

أفخر أنواع الطعام

وفى أيام الاحتفال مدت الموائد متتابعة للمدعوين بأشهى الأطعمة التى صنعها 500 من الطهاة الذين استقدمهم الخديو من أوروبا وكانت لستة الصباح من الطعام قهوة بلبن وزبدة وبيض مسلوق بريشت وشيكولاتة فى الصباح، وفى الظهر: ماكارودى ـ نوع من انواع الارز ـ لحم بارد أو مطبوخ على الطريقة الانجليزية وصحن زبدة وأربعة اصناف من الفاكهة، وفى العشاء:حساء منقوع وصحن سمك وصحن لحم مشوية وسلطة خضراء وعدة أنواع من الجبن، وفى منتصف الليل النبيذ والشمبانيا.

مليون عامل



من المعروف انه قام على حفر قناة السويس أكثر من مليون عامل مصري استجلبوا بالسخرة للمساهمة في حفر القناة، رحل منهم 125 ألفا.

وفى صباح اليوم التالى كانت السفن تمر في قناة السويس حيث تحرك الركب من بورسعيد لدخول القناة في خمس قوافل تقدمتها الإمبراطورة اوجينى التي وصفت المشهد بأنه أجمل ما رأت في حياتها.

فى مياه القناة

وبجوار يخت أوجينى كان يخت ديليسبس ووراءها باقى اليخوت والأساطيل وبواخر نقل باقى المدعوين والنساء المصريات على الشواطئ يزغردن حتى وصل الركب الى الإسماعيلية واستقبلهم الخديو في قصره الذى بناه لهذه المناسبة، وفى اليوم التالى 18 نوفمبر أقيمت سهرة راقصة في المساء ووليمة عشاء تحوى كرما منقطع النظير، وفى يوم 19 نوفمبر تقدم يخت الامبراطورة اوجينى تليه اليخوت الأخرى الى السويس وقد امضوا ليلتهم على سطح البحيرات المرة يشاهدون الألعاب النارية وعندما وصلوا الى البحر الأحمر فدوت المدافع إيذانا بانتهاء المهرجان.

أوجينى تتجول فى مصر

قضت أوجينى يومين بعدها في السويس على ضفاف قناة السويس ثم عادت إلى الإسكندرية لتتجول فى بعض مدن الوجه البحرى، ثم عادت إلى القاهرة لتقيم في سرايا الجزيرة التي انشأها لها الخديو حتى تستعد للرحيل.

أنيس منصور ينتقد