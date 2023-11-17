صور ترصد ختام أكبر احتفال قبطي بدير مار جرجس بالأقصر

شهد دير الشهيد العظيم مار جرجس بجبل الرزيقات بالأقصر، الاحتفال السنوي لذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مار جرجس بمدينة اللد بفلسطين، والتي انتهت مساء وبدأت منذ 11 من الشهر الجاري.



ورصدت بوابة فيتو بالصور ختام أكبر احتفال قبطي بدير مار جرجس، والذي يوافق عيد تكريس أول كنيسة على اسم الشهيد مار جرجس بمدينة "اللد" بفلسطين، ويشارك في الاحتفالات الآلاف من الأقباط والمسلمين من جميع المحافظات.

وذلك بحضور الآلاف من الزوار والمحبين والمريدين، وترأس الاحتفال أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على احتفالات الدير، نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، والأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، والأنبا يؤانس أسقف أسيوط.

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وخلال فترة الاحتفالات افترش البائعين من الأقباط والمسلمين، لبيع الملصقات الدينية وتجاورت بداخلها صور الآيات القرآنية مع تماثيل السيدة العذراء والسيد المسيح وصور البابا شنودة، كما اعتاد بعض الأشخاص التواجد في هذه المناسبة لدق الصلبان، ورسوم الوشم لصور الصليب والشهيد مار جرجس على أكتاف وأيدي المصلين.



ويتمتع الشهيد "مار جرجس الروماني"بشهرة واسعة لدى الكثير من الطوائف المسيحية لذا يوجد الكثير من الكنائس في العديد من دول العالم تحمل اسم مار جرجس، بل يوجد في بريطانيا 152 قرية على أسمه وصورته منقوشة على عملة الجنيه الإنجليزي، وفي النمسا أنشأ الإمبراطور فريدرك عام 1470 م رتبة من الفروسية تحمل أسم الشهيد جرجس، وكذلك في روسيا أنشأت الإمبراطورة كاترين وسامًا يحمل لقب جاورجيوس أي مار جرجس وكانت تمنحه للقادة العظام الذين ينتصرون في الحروب وفى بيروت أيضًا يوجد خليج باسم مار جرجس.



ووضعت مديرية أمن الأقصر، تحت إشراف اللواء خالد عبدالحميد مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، وبقيادة اللواء دكتور حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء محمد الصاوي حكمدار المديرية، خطة أمنية محكمة ضمن الإستعدادات النهائية والترتيبات الأمنية المتكاملة لتأمين أكبر أحتفال قبطي بدير مار جرجس بجبل الرزيقات بمحافظة الأقصر.