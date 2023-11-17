اليوم، غلق باب التظلم على نتيجة وظيفة معلم فصل

يغلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم، التقديم لباب التظلم حول نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي عقده للمتقدمين في مسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثاني.

بوابة الوظائف الحكومية

وذلك للمتقدمين من محافظات (المنيا، أسيوط، بني سويف، الشرقية، الأقصر، المنوفية، سوهاج، الفيوم، قنا، أسوان) ويمكن للممتحنين الاستعلام عن نتيجتهم عبر بوابة الوظائف الحكومية.

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الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وفتح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باب التظلم للراغبين المتقدمين بهذه المحافظات، الخميس الموافق ٢ نوفمبر ولمدة أسبوعين.

خطوات التظلم من الاستبعاد من كشوف المتقدمين



ويبحث العديد من المتقدمين عن خطوات التظلم على النتيجة والتي تضمنت العديد من الخطوات وتضمنت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية طريقة التظلم من الاستبعاد من كشوف المتقدمين للوظائف الحكومية.

ولمعرفة كيفية التظلم من الاستبعاد من كشوف المتقدمين يجب القيام بما يلي:

1- يحق للمتقدم لشغل الوظيفة أن يتظلم إلى الوزير المختص.

2- يتم التقدم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من عدم إدراج اسمه ضمن قوائم الناجحين أو من ترتيبه في هذه القوائم المبدئية.

3- تسجيل التظلم عبر بوابة الوظائف الحكومية عبر هذا الرابط

https://jobs.caoa.gov.eg/

4- تبدأ عملية التظلم من اليوم الخميس 6 أكتوبر ولمدة أسبوعين.

5- يقدم التظلم خلال أسبوعين من تاريخ إعلان القوائم أو علم المتقدم بها.

6- يتم سداد الرسم المنصوص عليه في المادة 77 من القانون.

7- يتم بحث التظلم من خلال قاعدة بيانات الامتحان والمستندات المقدمة من المتظلم.