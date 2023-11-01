إتاحة نتيجة الامتحان الإلكتروني لمسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد للعام الثاني في 10 محافظات

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم، نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي عقده للمتقدمين في مسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثاني.

وذلك للمتقدمين من محافظات (المنيا، أسيوط، بني سويف، الشرقية، الأقصر، المنوفية، سوهاج، الفيوم، قنا، أسوان) ويمكن للممتحنين الاستعلام عن نتيجتهم عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/AppInfo.aspx

Advertisements

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

ويؤكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على فتح باب التظلم لمن يرغب من المتقدمين بهذه المحافظات، بدءًا من غدًا الخميس الموافق ٢ نوفمبر ولمدة أسبوعين.

خطوات الاستعلام عن النتيجة

ولكيفية الاستعلام عن نتيجة الاختبار الإلكتروني يرجى اتباع ما يلي:



- الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية من خلال الدخول على الرابط هنا

2- يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع.

3- تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها/ وظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

4- يتم الدخول على وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها بعد إدخال الرقم القومي ورقم الطلب.

5- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام».

طرق التظلم من النتيجة

اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية طريقة التظلم من الاستبعاد من كشوف المتقدمين للوظائف الحكومية