بخطبة عن الأمل والعمل، وزير الأوقاف يؤم المصلين اليوم بمسجد الصديق بالقاهرة

يؤم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصلين في صلاة الجمعة اليوم من مسجد الصديق بمحافظة القاهرة.

ونشر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:"خطبة اليوم بإذن الله تعالى عن الأمل والعمل بمسجد الصديق - شيراتون..نسأل الله عز وجل التوفيق ونسألكم الدعاء".

وفي وقت سابق حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة بعنوان "التمسك بالأمل وإتقان العمل وقت الأزمات"، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة على 15 دقائق، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معًا كحد أقصى مع تأكيد أن البلاغة الإيجاز، ولأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

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كما قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إنابة الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني والدكتور عبد الرحمن نصار مدير مديرية أوقاف بني سويف في افتتاح مسجد عبد الفتاح يوسف الكبير بقرية صفط راشين ببا بني سويف، والدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والشيخ مصطفى رمضان مدير إدارة سمسطا في افتتاح مسجد الهدى كفر بني علي مركز سمسطا محافظة بني سويف.