سورة الكهف بتلاوة البنا، خريطة القرآن المجود اليوم الجمعة بإذاعة القرآن الكريم

كشفت إذاعة القرآن الكريم عن الخريطة الزمنية الكاملة لتلاوات القرآن المجود اليوم الجمعة 3 جمادى الأولى 1445 هجرية.

تلاوات القرآن المجود يوم الجمعة 3 جمادى الأولى 1445 هجرية

وتستهل تلاوات القرآن المجود اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ 41: 6 (ص) بتلاوة للشيخ عثمان الشبراوى وما تيسر من سورة يونس ( بمناسبة ذكراه) 5ق



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة الكهف 30ق



00: 8 (ص)تلاوة للشيخ عثمان الشبراوى وما تيسر من سورتى الأحزاب – قصار السور 30 ق



45: 9 (ص) تلاوة للشيخ محمود حسين منصور وما تيسر من سورة التحريم 10 ق



و تذاع الساعة العاشرة صباحًا سورة الكهف مرتلة برواية حفص عن عاصم كاملة والتلاوة هذه المرة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة الكهف 35ق



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شعائر صلاة الجمعة ق١ من رحاب الإمام الحسين

القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي

خطيب الجمعة الشيخ أحمد مكي الأزهري

تقديم عماد عطية وبإخراج عصام عبد الرحيم



30: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمود إسماعيل الشريف وما تيسر من سورة البقرة 30ق



10: 13(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي وما تيسر من سورة الفرقان 15ق



18: 16 ( قرآن بعد العصر) تلاوة للشيخ محمد بدر حسين وما تيسر من سورتى الحجر- النحل 26ق



03: 17 ( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ فتحى المليجى وما تيسر من سورة هود 30ق



17:37( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ السعيد عبدالصمد الزناتى وما تيسر من سورة البقرة 24ق



18:23( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ شعبان الصياد وما تيسر من سورة الرعد 30ق





19:39( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ عثمان الشبراوى وما تيسر من سورتى الحجر – المؤمنون 15ق



22:15( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ /عثمان الشبراوى وما تيسر من سورة البقرة 30ق



15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورتي التحريم والحاقة 41ق





01:35(بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد أبوطالب السوهاجى وما تيسر من سورة آل عمران 15ق



02:25(بعد منتصف الليل) للشيخ عبد اللطيف الديشى وما تيسر من سورة المؤمنون 15ق



03:48(بعد منتصف الليل) للشيخ عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورتي المجادلة - الحديد 15ق

