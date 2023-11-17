سورة الكهف بتلاوة البنا، خريطة القرآن المجود اليوم الجمعة بإذاعة القرآن الكريم
كشفت إذاعة القرآن الكريم عن الخريطة الزمنية الكاملة لتلاوات القرآن المجود اليوم الجمعة 3 جمادى الأولى 1445 هجرية.
تلاوات القرآن المجود يوم الجمعة 3 جمادى الأولى 1445 هجرية
وتستهل تلاوات القرآن المجود اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ 41: 6 (ص) بتلاوة للشيخ عثمان الشبراوى وما تيسر من سورة يونس ( بمناسبة ذكراه) 5ق
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة الكهف 30ق
00: 8 (ص)تلاوة للشيخ عثمان الشبراوى وما تيسر من سورتى الأحزاب – قصار السور 30 ق
45: 9 (ص) تلاوة للشيخ محمود حسين منصور وما تيسر من سورة التحريم 10 ق
و تذاع الساعة العاشرة صباحًا سورة الكهف مرتلة برواية حفص عن عاصم كاملة والتلاوة هذه المرة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة الكهف 35ق
شعائر صلاة الجمعة ق١ من رحاب الإمام الحسين
القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي
خطيب الجمعة الشيخ أحمد مكي الأزهري
تقديم عماد عطية وبإخراج عصام عبد الرحيم
30: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمود إسماعيل الشريف وما تيسر من سورة البقرة 30ق
10: 13(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي وما تيسر من سورة الفرقان 15ق
18: 16 ( قرآن بعد العصر) تلاوة للشيخ محمد بدر حسين وما تيسر من سورتى الحجر- النحل 26ق
03: 17 ( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ فتحى المليجى وما تيسر من سورة هود 30ق
17:37( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ السعيد عبدالصمد الزناتى وما تيسر من سورة البقرة 24ق
18:23( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ شعبان الصياد وما تيسر من سورة الرعد 30ق
19:39( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ عثمان الشبراوى وما تيسر من سورتى الحجر – المؤمنون 15ق
22:15( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ /عثمان الشبراوى وما تيسر من سورة البقرة 30ق
15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورتي التحريم والحاقة 41ق
01:35(بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد أبوطالب السوهاجى وما تيسر من سورة آل عمران 15ق
02:25(بعد منتصف الليل) للشيخ عبد اللطيف الديشى وما تيسر من سورة المؤمنون 15ق
03:48(بعد منتصف الليل) للشيخ عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورتي المجادلة - الحديد 15ق
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