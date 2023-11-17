وليد صلاح الدين: منتخب مصر تعامل بجدية مع جيبوتي

أكد وليد صلاح الدين نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الفوز على جيبوتي بسداسية نظيفة جاء نتيجة لجدية لاعبي المنتخب الوطني منذ الدقيقة الأولى، مشيرًا إلى أن اللاعبين تستحق الإشادة بسبب التعامل بقوة مع المنافس بغض النظر عن الفوارق الفنية بين الفريقين في المستطيل الأخضر.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "جدية اللاعبين ظهرت منذ الدقيقة الأولى بفرصة عمر مرموش، ثم الهدف الثاني الذي سجله محمد صلاح من ركلة جزاء سددها بمنتهى القوة وبشكل مميز، وهناك بالطبع فارق كبير بين القيمة التسويقية لمنتخب مصر وجيبوتي، وكذلك التصنيف الدولي، هناك فوارق كبيرة بين المنتخبين".

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وأضاف: "المنتخب المصري قدم مستوى جيدا، ويجب توجيه الشكر للجماهير التي تواجدت في استاد القاهرة لدعم ومؤازرة اللاعبين، وأتمنى خلال المباريات المقبلة حضور المزيد، وفيتوريا استعد بشكل جيد، وفوجئت بتشكيلة الفراعنة، ولكن بعد ذلك علمت بأن يستعد للمباراة الثانية أمام سيراليون، ووضح ذلك من خلال التغييرات التي دفع بها على مدار شوطي اللقاء، وخروج محمد عبدالمنعم ومشاركة علي جبر".

وواصل: "فيتوريا كان حريصا على إراحة بعض اللاعبين اليوم للدفع ببعضهم في اللقاء القادم، ومن الوارد مشاركة حمدي فتحي وإمام عاشور. ومحمد صلاح قدم أداء جيد على مدار الـ90 دقيقة وقادر على اللعب في اللقاء القادم أيضا نظرًا للأحمال القوية التي يحصل عليها في ليفربول. كما أن كل التغييرات كانت إيجابية والواضح أن فيتوريا يقسم المباراتين على اللاعبين".

وزاد: "من المهم جدًا اعتلاء صدارة المجموعة منذ الجولة الأولى، ومعظم المنافسين يلعبون خارج ملاعبهم وهي ميزة لمنتخب مصر، والفكرة أن الأمور قد تحسم مبكرًا بعد عدد قليل من المباريات، وستكون نتائج باقي الفرق معظمها تعادلات، والحلم قريب من التحقيق بالوصول لكأس العالم في ظل الدعم الكبير من المسئولين في الدولة".

وتابع: "هناك ضغط بالفعل في المباريات، ولكن المهم أن ندخل بنفس الجدية في المباراة المقبلة، ولكن منتخب مصر أقوى ولابد من حسم لقاء سيراليون مبكرًا، ومواصلة تصدر المجموعة، ولدينا ملف هام أيضا يجب السير فيه، وهو النزول بمعدل الأعمار في ظل وصول متوسط الأعمار إلى 29 عامًا".

وأكد: "هناك لاعبين وصلت لسن كبير في صفوف منتخب مصر، ولذلك يجب التفكير جيدًا في تجهيز بعض العناصر في مراكز معينة، مع المحافظة على باقي العناصر الشابة، وهي من أهم الملفات التي يعمل عليها فيتوريا مع اتحاد الكرة، وبالتأكيد نتمنى أن يصعد المنتخب للمونديال ونعبر الدور الأول بقيادة محمد صلاح".

وأضاف: "فيتوريا محظوظ أننا لم نخوض مباريات قوية بشكل رسمي، وخسرنا أمام تونس وديًا ثم تعادلنا مع الجزائر، لكن من المهم أن يمتلك المدرب بعضًا من الحظ والتوفيق، وهو أمر إيجابي ولكن أيضا مع العمل الفني المميز، ولكن أتمنى أن نسير بشكل صحيح وتواجد عناصر مثل مرموش وعمر كمال وأحمد سامي الذي يلعب أول مباراة رسمية وهو في سن الـ31، وهو ما يدل على أن المدرب يرى كل اللاعبين في الدوري المصري".

وأتم: "عودة حجازي والونش لصفوف منتخب مصر أمر جيد خلال المرحلة المقبلة مع تألق محمد عبدالمنعم في خط الدفاع"

فوز منتخب مصر

وحقق منتخب مصر بقيادة مديره الفني البرتغالي روي فيتوريا فوزا عريضا على ضيفه منتخب جيبوتي بنتيجة 0/6، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات في تصفيات كأس العالم 2026.

أحرز أهداف منتخب مصر، محمد صلاح (سوبر هاتريك) في الدقائق 17 و22 و48 و69، ومصطفى محمد في الدقيقة 73، ومحمود تريزيجيه في الدقيقة 89.

وبهذه النتيجة يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم 2026 برصيد 3 نقاط.

وكانت الجولة الأولى لمجموعة مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، انطلقت أمس بمباراة إثيوبيا وسيراليون التي إنتهت بالتعادل السلبي وتختتم الجولة بمواجهة بوركينا فاسو ضد غينيا بيساو.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

1- منتخب مصر 3 نقاط

2- إثيوبيا نقطة واحدة

3- سيراليون نقطة واحدة

4- بوركينا فاسو بدون نقاط

5- غينيا بيساو بدون نقاط

6- جيبوتي بدون نقاط

وكانت قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 المقررة في أمريكا والمكسيك وكندا، أجريت في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية العادية لـ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف وأسفرت عن المجموعات التالية:

مجموعات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

المجموعة الأولى: جيبوتي، إثيوبيا، سيراليون، غينيا بيساو، بوركينا فاسو، مصر.

المجموعة الثانية: جنوب السودان، السودان، توجو، موريتانيا، الكونغو الديمقراطية، السنغال.

المجموعة الثالثة: ليسوتو، رواندا، زيمبابوي، بنين، جنوب أفريقيا، نيجيريا.

المجموعة الرابعة: موريشيوس، إيسواتيني، ليبيا، أنجولا، الرأس الأخضر، الكاميرون.

المجموعة الخامسة: إريتريا، النيجر، تنزانيا، الكونغو، زامبيا، المغرب.

المجموعة السادسة: سيشل، بوروندي، جامبيا، كينيا، الجابون، كوت ديفوار.

المجموعة السابعة: الصومال، بوتسوانا، موزمبيق، أوغندا، غينيا، الجزائر.

المجموعة الثامنة: ساوتومي، ليبيريا، مالاوي، ناميبيا، غينيا الاستوائية، تونس.

المجموعة التاسعة: تشاد، جزر القمر، أفريقيا الوسطى، مدغشقر، غانا، مالي.

نظام تصفيات أفريقيا للتأهل لكأس العالم

ويقام المونديال المقبل 2026 بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1930 في أوروجواي، بدلا من 32 منتخبا، مثلما كان الحال في النسخة الأخيرة التي أقيمت في قطر العام الماضي.

وتمتلك أفريقيا 9 مقاعد ونصف المقعد لأول مرة في مونديال 2026، بدلا من المقاعد الخمسة التي كانت تخصص لها خلال النسخ الـ7 الأخيرة لكأس العالم، وهو ما يحفز منتخبات القارة بشكل أكثر للمشاركة في العرس العالمي الكبير الذي يقام كل 4 أعوام.

وتجرى المباريات بنظام دوري من دورين، وهو ما يعني خوض كل منتخب 10 لقاءات في مرحلة المجموعات، على أن تصعد المنتخبات المتصدرة، أصحاب الرصيد الأعلى من النقاط في كل مجموعة من المجموعات التسع، إلى المونديال مباشرة.

في المقابل، تلعب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات التسع، مباريات ملحق فيما بينها، حيث يتواجه كل منتخبين في الدور قبل النهائي بنظام خروج المغلوب، ويصعد الفائز منهما للنهائي.

ويتأهل المنتخب الفائز في نهائي ملحق كاف لمباراة الملحق العالمي التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).