فيتوريا: سداسية جيبوتي لن تخدعنا وهذه رسالتي لـ محمد صلاح

منتخب مصر، صرح روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، أن الفوز أمام جيبوتي بسداسية كان مهما جدًا مع بداية التصفيات المؤهلة لكاس العالم 2026.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي: "كان مهم الفوز بنتيجة كبيرة، لكي نبدأ التصفيات بشكل قوي وكنا قادرين على تسجيل أكثر من ٦ أهداف، واللاعبون نفذوا المطلوب منهم بمنتهى الالتزام.



وتابع فيتوريا: نتيجة ٦ - صفر لن تخدعنا بكل تأكيد، وأعلم جيدا ظروف المباريات القادمة مع فرق أخرى أكثر قوة.

وأضاف فيتوريا: أكثر ما أقلقني قبل مباراة جيبوتي هو عدم تنفيذ الجمل الخططية التي تدربنا عليها في المعسكر الحالي، ولكن اللاعبون نفذوها بشكل جيد وخاصة على الأطراف والعمق.



وأكمل فيتوريا: مفيش مجموعة سهلة وتحقيق الفوز خارج ملعبنا في قارة إفريقيا مهمة ليست سهلة أي كان مستوى المنافس بسبب عوامل أخرى كثيرة منها الملعب وحالة الطقس وطول مسافة السفر لذلك مجموعتنا ليست سهلة.

واستكمل فيتوريا: محمد صلاح لديه قدرة كبيرة على تسجيل الأهداف حتى لو لم تشعر بوجوده أغلب فترات المباراة وهذا هو شأن اللاعبين الكبار والهدف الثالث كان هدفا جميلا، وصلاح أشبهه بمن يقوم بالتوقيع على لوحة جميلة شارك فيها الجميع ولكنه هو من قام بالتوقيع عليها.

وأتم: محمد صلاح يقوم بعملية الاستشفاء بشكل سريع وهو يساعده على العودة بدنيًا سريعًا، ولكن الغريب هو إقامة المباراة بدون وجود تقنية الفار، ولكن لا توجد أزمة في عدم وجودة.

وعن انضمام احمد فتوح ومحمد صبحي قال: "مشاركة فتوح ليس مقصود بها توجيه رسالة لأي جهة واختيارات اللاعبين في المشاركة هي صميم عملي وحدي وأنا أحرص على تحكيم ضميري بعيدا عن العواطف لأنني مسئول عن منتخب دولة كبيرة ومنتخب كبير.

واختتم: سعدت جدا بحضور الجماهير أمام جيبوتي لقد منحونا طاقة إيجابية ونتمنى وجودهم دائما في مساندة منتخب مصر وبأعداد أكبر في المباريات القادمة.

وحقق المنتخب المصري فوزا عريضا على ضيفه منتخب جيبوتي بنتيجة 0/6، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات في تصفيات كأس العالم 2026.

سجل أهداف منتخب مصر، محمد صلاح (سوبر هاتريك) في الدقائق 17 و22 و48 و69، ومصطفى محمد في الدقيقة 73، ومحمود تريزيجيه في الدقيقة 89.

وبهذه النتيجة يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم 2026 برصيد 3 نقاط.

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تشكيل منتخب مصر أمام جيبوتي

وبدأ منتخب مصر مباراته أمام جيبوتي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - محمد عبد المنعم - أحمد سامي - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد النني - مروان عطية - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح.

وتواجد على مقاعد البدلاء: محمود حسن تريزيجيه - محمد حمدي - محمد شريف - حمدي فتحي- علي جبر - طارق حامد - محمد هاني - إمام عاشور - مصطفي فتحي - حسين الشحات.

تشكيل جيبوتي أمام منتخب مصر

حراسة المرمى: سولايت لويما.

خط الدفاع: علي فارادا - فؤاد موسى - يابيه سعيد - وارساما إبراهيم.

خط الوسط: وارساما حسن - عبد الله حمزة - دواليه محمود.

خط الهجوم: جابرييل دادزي - صامويل أكينبينو - مهدي عبدي.

رقم مميز لمنتخب مصر في المباريات الافتتاحية بتصفيات المونديال

ومنذ تطبيق دور المجموعات بتصفيات كأس العالم عام 1990 منتخب مصر خاض 9 مباريات لم يتلق أي خسارة فى الجولة الافتتاحية بدور المجموعات حيث حقق الفوز في سبع مباريات وتعادل في مباراتين.

مباريات منتخب مصر بالجولة الافتتاحية بدور المجموعات بتصفيات كأس العالم

1- مصر 2-0 ليبيريا الجولة الأولى بدور المجموعات بتصفيات كأس العالم إيطاليا عام 1990

2- مصر 1-0 أنجولا الجولة الأولى بدور المجموعات بتصفيات كأس العالم أمريكا عام 1994

3- مصر 7-1 نامبيا الجولة الأولى بدور المجموعات بتصفيات كأس العالم فرنسا عام 1998

4- مصر 0-0 السنغال الجولة الأولى بدور المجموعات بتصفيات كأس العالم كوريا واليابان عام 2002

5- مصر 3-0 السودان الجولة الأولى بدور المجموعات بتصفيات كأس العالم ألمانيا عام 2006

6- مصر 1-1 زامبيا الجولة الأولى بدور المجموعات بتصفيات كأس العالم جنوب افريقيا عام 2010

7- مصر 2-0 موزمبيق الجولة الأولى بدور المجموعات بتصفيات كأس العالم البرازيل عام 2014

8- مصر 2-1 الكونغو الجولة الأولى بتصفيات كأس العالم روسيا عام 2018

9- مصر 1-0 أنجولا الجولة الأولى بتصفيات كأس العالم قطر عام 2022

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