ضياء السيد: صلاح يبحث عن تحطيم الأرقام القياسية وفوجئت بمشاركة مروان عطية أساسيا

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن الفوز على جيبوتي بسداسية نظيفة جاء بشكل رائع، خصوصًا أن اللاعبين أخذوا الأمور بجدية، رغم أن المنافس لم يكن قويًا، مشيرًا إلى أن عقلية اللاعبين ظهرت خلال المباراة وكان لديهم رغبة في أن تكون البداية قوية.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "المباراة كانت مهمة للغاية، وتحقيق محمد صلاح لرقم قياسي بعدما سجل سوبر هاتريك، وصلاح أصبح يتلذذ بتحطيم الأرقام القياسية وهو دائمًا يسعى لها".

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وأضاف: "القائمة الحالية لمنتخب مصر تضم وفرة من اللاعبين ومكتملة بشكل مميز، وكلهم عناصر متقاربة في المستوى الجيد، وأي لاعب سوف يشارك في اللقاء المقبل سيقدم أداء جيدا".

وواصل: "الفوز على سيراليون سيكون هام للغاية، من أجل الوصول للنقطة السادسة، وحسم الفوز مبكرا على جيبوتي منح فيتوريا اريحية في إجراء العديد من التبديلات لإراحة لاعبيه قبل السفر الطويل إلى ليبيريا".

وأكمل: "منتخب مصر أضاع 3 فرص في أول دقيقتين، ومصطفى محمد عاندته الكرة في بعض الأوقات لكنه سجل في النهاية، وهذا شيء إيجابي للاعب من أجل اكتساب الهدوء، كما أنه وصل لفورمة جيدة بعدما خاض مباريات قوية في الدوري الفرنسي، وكل موسم هناك سيزيد ويتطور مستواه".

وزاد: "فوجئت بوجود مروان عطية في وسط الملعب بشكل أساسي، لكن مشاركته سيزيده فنيًا وسيعطيه جرعة كبيرة من الثقة وكان في حاجة للعب اليوم، ولكن فيتوريا لم يفكر في ذلك لأنه يريد فقط الفوز ويفكر دائمًا في الخصم، بعد التشاور مع الجهاز المعاون، المدرب سيراعي البُعد النفسي في أمم إفريقيا لأنه سيكون هناك تجمع ويكون هناك تقارب بين المجموعة كلها".

وتابع: "مشاركة أحمد فتوح كانت جيدة، وأي أزمة خارج الملعب يتم حلها بالدفع باللاعب أساسيًا، ويؤدي بشكل جيد وهو ما حدث اليوم، فتوح قدم مستوى رائع والذي خاض اللقاء كاملا وكذلك عمر كمال عبدالواحد مع محمد صلاح".

وأتم: "من الوارد مشاركة علي جبر في المباراة المقبلة أساسيا مع عبدالمنعم، وأتمنى الفوز في المباراة المقبلة وأن يكون هناك عودة قوية للجمهور المصري في مدرجات استاد القاهرة، وأتمنى أن نأخذ الأمور بجدية، وقمنا بعمل خطوات تسويقية مميزة وجلبنا راعي لبث المباريات، ولن يكتمل النجاح إلا بعودة الجمهور المصري لمؤازرة ودعم اللاعبين".

وحقق منتخب مصر بقيادة مديره الفني البرتغالي روي فيتوريا فوزا عريضا على ضيفه منتخب جيبوتي بنتيجة 0/6، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات في تصفيات كأس العالم 2026.

أحرز أهداف منتخب مصر، محمد صلاح (سوبر هاتريك) في الدقائق 17 و22 و48 و69، ومصطفى محمد في الدقيقة 73، ومحمود تريزيجيه في الدقيقة 89.

وبهذه النتيجة يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم 2026 برصيد 3 نقاط.

وكانت الجولة الأولى لمجموعة مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، انطلقت أمس بمباراة إثيوبيا وسيراليون التي إنتهت بالتعادل السلبي وتختتم غدا بمواجهة بوركينا فاسو ضد غينيا بيساو.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم



1- منتخب مصر 3 نقاط

2- إثيوبيا نقطة واحدة

3- سيراليون نقطة واحدة

4- بوركينا فاسو بدون نقاط

5- غينيا بيساو بدون نقاط

6- جيبوتي بدون نقاط

وكانت قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 المقررة في أمريكا والمكسيك وكندا، أجريت في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية العادية لـ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف وأسفرت عن المجموعات التالية:

مجموعات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

المجموعة الأولى: جيبوتي، إثيوبيا، سيراليون، غينيا بيساو، بوركينا فاسو، مصر.

المجموعة الثانية: جنوب السودان، السودان، توجو، موريتانيا، الكونغو الديمقراطية، السنغال.

المجموعة الثالثة: ليسوتو، رواندا، زيمبابوي، بنين، جنوب أفريقيا، نيجيريا.

المجموعة الرابعة: موريشيوس، إيسواتيني، ليبيا، أنجولا، الرأس الأخضر، الكاميرون.

المجموعة الخامسة: إريتريا، النيجر، تنزانيا، الكونغو، زامبيا، المغرب.

المجموعة السادسة: سيشل، بوروندي، جامبيا، كينيا، الجابون، كوت ديفوار.

المجموعة السابعة: الصومال، بوتسوانا، موزمبيق، أوغندا، غينيا، الجزائر.

المجموعة الثامنة: ساوتومي، ليبيريا، مالاوي، ناميبيا، غينيا الاستوائية، تونس.

المجموعة التاسعة: تشاد، جزر القمر، أفريقيا الوسطى، مدغشقر، غانا، مالي.

نظام تصفيات أفريقيا للتأهل لكأس العالم

ويقام المونديال المقبل 2026 بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1930 في أوروجواي، بدلا من 32 منتخبا، مثلما كان الحال في النسخة الأخيرة التي أقيمت في قطر العام الماضي.

وتمتلك أفريقيا 9 مقاعد ونصف المقعد لأول مرة في مونديال 2026، بدلا من المقاعد الخمسة التي كانت تخصص لها خلال النسخ الـ7 الأخيرة لكأس العالم، وهو ما يحفز منتخبات القارة بشكل أكثر للمشاركة في العرس العالمي الكبير الذي يقام كل 4 أعوام.

وتجرى المباريات بنظام دوري من دورين، وهو ما يعني خوض كل منتخب 10 لقاءات في مرحلة المجموعات، على أن تصعد المنتخبات المتصدرة، أصحاب الرصيد الأعلى من النقاط في كل مجموعة من المجموعات التسع، إلى المونديال مباشرة.

في المقابل، تلعب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات التسع، مباريات ملحق فيما بينها، حيث يتواجه كل منتخبين في الدور قبل النهائي بنظام خروج المغلوب، ويصعد الفائز منهما للنهائي.

ويتأهل المنتخب الفائز في نهائي ملحق كاف لمباراة الملحق العالمي التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).