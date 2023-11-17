5 وسائل تواجه بها التعليم العالي الكيانات الوهمية

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور أيمن عاشور، التصدي للكيانات الوهمية بالمحافظات، حيث أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة المسماة أكاديمية بترو أرامكو للعلوم وتكنولوجيا البترول والكائن مقرها حي الجامعة – بوابة توشكى - شارع المدينة المنورة – الدور (الأول) بعد الأرضي ــ محافظة الدقهلية، والتي تدعي انتمائها لوزارة التعليم العالي، وتصدر شهادات بكالوريوس في هندسة البترول والتعدين.

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وهناك عدة وسائل تعتمد عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتصدي لتلك الكيانات الوهمية:

- تكثيف حملات لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة القادمة

- التعليم العالي تطالب أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء الكيانات الوهمية

- التعليم العالي تطالب أولياء الأمور والطلاب بمراجعة القوائم المُعتمدة لمؤسسات التعليم العالي.

- تكثيف الرصد الإعلامي للأنشطة الدعائية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها التالية:

موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي



● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)



● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الإنستجرام)



● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر)



● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (Threads):



● قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي