من المسافة صفر، اشتباكات عنيفة بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة

طوفان الأقصى، اندلعت، اليوم الخميس، اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة التوام شمال قطاع غزة.



وقوع قتلى وجرحى إسرائيليين

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، العثور على جثة رهينة في مبنى قرب مجمع الشفاء بغزة، وقالت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس: تمكنا منذ صباح اليوم من تدمير منزل تحصن به جنود الاحتلال وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

تدمير اَليات عسكرية إسرائيلية

وأضافت كتائب القسام في بيان عاجل منذ قليل: "دمرنا منذ صباح اليوم 21 آلية عسكرية إسرائيلية كليًا أو جزئيًا في جميع محاور التوغل بقطاع غزة".

المرحلة التالية من العملية البرية على غزة

الهجوم البري على غزة، أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال سيبدأ المرحلة التالية من العملية البرية.

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وفي وقت سابق من اليوم ذكرت تقارير إعلامية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن السيطرة العملياتية على ميناء غزة، في ظل استمرار الهجوم على القطاع.

مهلة لسكان أحياء عدة في شمال غزة

وأمهل جيش الاحتلال الإسرائيلي أهالي غزة في عدة أحياء عدة في شمال القطاع مهلة حتى الرابعة عصرا للتوجه إلى جنوب القطاع.

ومن ضمن الأحياء التي أعطى جيش الاحتلال الإسرائيلي لسكانها أمرا بالإخلاء: “تل الهوا والصبرة والزيتون الغربي والدرج والتفاح والشجاعية وجباليا”، وطلب من سكانها التوجه إلى جنوب وادي غزة.

إغلاق كامل على منطقة حاجز الأنفاق بالقدس

وأفاد التلفزيون العربي، بفرض شرطة الاحتلال الإسرائيلية إغلاقا كاملا على منطقة حاجز الأنفاق بالقدس بعد عملية إطلاق نار في القدس.

وقال الإسعاف الإسرائيلي: إنه تم إطلاق النار على مشتبه بتنفيذ عملية إطلاق نار قرب حاجز الأنفاق بالقدس.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بوجود 5 إصابات جراء عملية إطلاق نار في حاجز الأنفاق بالقدس إحداها خطرة.