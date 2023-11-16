تعليم سوهاج تضع خطة محكمة لإخلاء مبنى المديرية عند الطوارئ



أكد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أن المديرية تضع على رأس أولوياتها أمن وسلامة العاملين بقطاع التعليم، وكذلك سلامة مباني المؤسسات التعليمية باعتبارها البيئة الحاضنة للعملية التعليمية.

كما أكد على ضرورة وجود خطة محكمة الخطوات لدى جميع المؤسسات التعليمية بسوهاج يتم تنفيذها حال وقوع أي أمر طارئ يهدد سلامة العاملين بهذه المؤسسات أو يهدد مبانيها مع ضرورة تدريب العاملين بها على تنفيذ خطواتها بدقة من وقت لآخر حرصًا على سلامتهم وتفادي وقوع أي خسائر حال حدوث أي أمر طارئ.

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وجاء ذلك أثناء تنفيذ مديرية التربية والتعليم بسوهاج لتجربة إخلاء كنموذج محاكاة لإخلاء المبنى في حالة حدوث أي طارئ، لتدريب العاملين بالمديرية على تنفيذ خطة الإخلاء الموضوعة سلفًا.

قام بتنفيذ خطة الإخلاء إدارة الأمن بالمديرية بقيادة علاء أبو العجب، بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالمديرية، لمزيد من تدريب العاملين بالمديرية على تنفيذ خطة الإخلاء حال حدوث أي طارئ يمثل خطورة على مبنى المديرية أو العاملين بها والمترددين عليها.

والجدير بالذكر أن تنفيذ خطط الإخلاء بالمباني الحكومية بمختلف القطاعات يأتي في إطار توجيهات قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وبناء على تكليف من العميد أركان حرب المستشار العسكري لمحافظة سوهاج بشأن تنفيذ تجربة إخلاء المباني الحكومية.