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رياضة

إيران يفوز على هونج كونج 0/4 في تصفيات كأس العالم 2026

إيران وهونج كونج،
إيران وهونج كونج، فيتو

افتتح منتخب إيران مشواره في المجموعة الخامسة للدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لـ كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في السعودية، بفوز كبير على ضيفه منتخب هونج كونج 0/4 مساء اليوم الخميس.

وفاز منتخب إيران بنتيجة (4-0) على هونج كونج، اليوم الخميس، في الجولة الأولى للمجموعة، التي شهدت أيضا فوز أوزبكستان (3-1) على تركمانستان.

وأحرز سردار أزمون الهدفين الأول والثاني لإيران في الدقيقتين 12 و15 على الترتيب، فيما أضاف مهدي طارمي الهدف الثالث في الدقيقة 87.

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واختتم رامين رضائيان مهرجان الأهداف الإيرانية بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وفي العاصمة التركمانية عشق آباد، عاقب منتخب أوزبكستان مضيفه منتخب تركمانستان على تقدمه بهدف حمل توقيع ميليس دورداييف في الدقيقة 44، ليرد بثلاثة أهداف في الشوط الثاني.

وسجل أوتابيك شوكوروف الهدفين الأول والثاني للمنتخب الأوزبكي في الدقيقتين 57 و77 على الترتيب، فيما تكفل إلدور شومورودوف بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 90+1.

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