في اليوم العالمي للتسامح، أشهر الأعمال الفنية التي دعت له

اليوم العالمي للتسامح، يصادف اليوم ١٦ نوفمبر اليوم العالمي للتسامح، وتعرف منظمة اليونسكو التسامح بأنه التسليم بالحقوق العالمية للإنسان وبالحريات الأساسية للغير، وهو الضامن الوحيد لبقاء المجتمعات المختلطة والمتنوعة في كل مناطق العالم المختلفة، كما عرفت الأمم المتحدة التسامح على أنه يعني الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الثري للثقافات المختلفة في العالم وأيضا لجميع أشكال التعبير عن الرأي وللصفات الإنسانية المختلفة.

وبمناسبة اليوم العالمي للتسامح فقد تضمن الإعلان العالمي لحقوق الانسان دعوة إلى ضرورة التسامح بين الشعوب وبين الأديان من خلال تعزيز التفاهم بين الشعوب والثقافات والعيش مع الآخر في سلام بعد اشتداد الصراعات والحروب وسيادة العنف والتعصب.

ورغبة في التأكيد على هذه الدعوة دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1996 الدول الأعضاء إلى الاحتفال ب اليوم العالمي للتسامح في 16 نوفمبر، وفي هذا اليوم نستعرض أبرز الأعمال التي دعت إلى التسامح بمناسبة اليوم العالمي للتسامح:

عرض فيلم حسن ومرقص عام ٢٠٠٨، وتدور أحداثه حول القس (بولس) الذي يتعرض لمحاولة اغتيال، فتجعله الحكومة ينتحل شخصية (الشيخ حسن)، وفي نفس الوقت يحاول أفراد جماعة إرهابية قتل (الشيخ محمود) بعد رفضه الانصياع لمحاولة ضمه لتنظيمهم، فتقرر الحكومة أن تحميه كذلك بانتحاله شخصية (مرقص)، وتنفجر سلسلة من المواقف الكوميدية عقب لقاءهما بشخصياتهما المختلقة، ويدعو الفيلم إلى نبذ العنف والتطرف لأصحاب الدين الإسلامي والمسيحي.

الفيلم إخراج رامي إمام، وتأليف يوسف معاطي ومن بطولة عادل إمام، عمر الشريف، لبلبة، هناء الشوربجي، محمد إمام، شيري عادل.

مسيو إبراهيم.. (Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran)

فيلم عرض عام ٢٠٠٤، وتدور أحداثه حول السيد إبراهيم وهو بقال مسلم متصوف ذو جذور تركية يعيش في أحد أحياء الأقليات بفرنسا، ويلتقي بالصبي اليهودي مومو الذي يعيش حياة تعيسة في ظل غياب انشغال أبيه وغياب أمه، وسرعان ما تتكون علاقة صداقة بين البقال والصبي تتناول مفهوم التسامح بين البشر ليتجاوز بذلك الفروق العمرية والاختلافات في المعتقدات الدينية.

الفيلم من إخراج وتأليف فرانسوا ديبيرون، وسيناريو يريك إيمانويل شميت اقتباسًا عن روايته، ومن بطولة عمر الشريف، بيير باولانجر، إزابيل أدجاني، جيوم جالين.

فيلم عرض عام ٢٠٢٣ وتدور أحداثه حول جمال وسحر جزيرة جربة التونسية الملقبة بجزيرة الأحلام وكيفية تجاوز بعض الصعوبات وتعايش وتسامح سكانها رغم اختلاف جنسياتهم من تونسيين وأجانب خاصة الجالية الإيطالية في تونس واختلاف دياناتهم.

والفيلم من بطولة الفنانة الإيطالية التونسية كلوديا كاردينالي، وعلي بنور، ومحمد علي بن جمعة، والإيطالية كاتيا جريكو، والفيلم من تأليف وإخراج رضا الباهي.

