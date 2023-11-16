يفتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، غدا الجمعة، عبر "الفيديو كونفرانس" خلال حضوره اجتماع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (الوادا) بكندا، فعاليات مهرجان «أولمبيك فيت» للياقة التنافسية.

وتقام النسخة الثالثة من “أولمبيك فيت” والتي ينظمها الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة التنافسية ESWCF، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للياقة التنافسية IF3، بمشاركة 400 لاعب ولاعبة يمثلون 37 دولة، وذلك بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية، والتى تمتد حتى غدًا السبت 18 نوفمبر الجاري.

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وزير الشباب والرياضة يفتتح غدا مهرجان أولمبيك فيت للياقة التنافسية، فيتو

يأتي ذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، (بناء الإنسان.. الرياضة أسلوب حياة)، لنشر رياضة الممارسة والارتقاء بالمستوى البدني والذهني بين أفراد المجتمع المصري.

وزير الشباب والرياضة يفتتح غدا مهرجان أولمبيك فيت للياقة التنافسية، فيتو

وتتضمن الفاعليات تنظيم 8 بطولات متنوعة في نادى «النادي» بالعاصمة الإدارية، وهي بطولة «الفيت للياقة التنافسية» Elfit وتتضمن المنافسات (جرى- سباحة- رفع أثقال- لياقة تنافسية)، وبطولة Calisthenics، ومنافسات strong man، ومنافسات rowing، ومنافسات ثلاثي اللياقة التنافسية (جرى- سباحة- عجل)، ومنافسات juniors للياقة التنافسية، ومنافسات lift it، ومنافسات Rookies.

وزير الشباب والرياضة يفتتح غدا مهرجان أولمبيك فيت للياقة التنافسية، فيتو

وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب الكرة الطائرة البارالمبية

من ناحية أخرى، هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، منتخب مصر للكرة الطائرة البارالمبية عقب فوزه على منتخب ألمانيا وتأهله إلى الدور النهائي من بطولة كأس العالم لكرة الطائرة البارالمبية، والتي تستضيفها مصر بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة 17 دولة، والتى تعد آخر مرحلة للتأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وتواصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع الدكتور مصطفى عبدالحليم رئيس الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة، لتهنئة المنتخب بعد مشواره المميز في البطولة والأداء الرجولي الذي ظهر به والذي أسفر عن تأهله للدور النهائي لأول مرة في تاريخ الكرة الطائرة البارالمبية المصرية بعد فوز تاريخي على المنتخب الألماني.

أشرف صبحي يهنئ منتخب الطائرة البارالمبية بالتأهل إلى نهائي كأس العالم، فيتو

وتابع وزير الشباب والرياضة، مع رئيس الاتحاد الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة، واللواء منصور المحمدي المشرف العام على المنتخبات، مجريات البطولة التي تستضيفها مصر لأول مرة، إضافة إلى استعدادات المنتخب لمباراته المقبلة مع المنتخب الإيراني، مطالبًا بضرورة التركيز للفوز بالمباراة النهائية وتحقيق لقب جديد يضاف إلى إنجازات الرياضة المصرية.

أشرف صبحي يهنئ منتخب الطائرة البارالمبية بالتأهل إلى نهائي كأس العالم، فيتو



وخلال تصريحاته أكد وزير الشباب والرياضة أن مصر تشهد نقلة نوعية في تاريخها الحديث في مختلف المجالات، كما تشهد عودة لريادتها، حيث استضافت في فترة قصيرة عددًا من البطولات الرياضية العالمية، كما يحدث من تطور في الرياضة البارالمبية، وهو ما يؤتي بثماره تباعًا.

أشرف صبحي يهنئ منتخب الطائرة البارالمبية بالتأهل إلى نهائي كأس العالم، فيتو

وتغلب المنتخب المصري على نظيره الألماني بنتيجة الأشواط 3/1، ليتأهل للدور النهائي لمواجهة المنتخب الإيراني يوم السبت في تمام السادسة مساءً.

ويضم المنتخب الوطني البارالمبى للكرة الطائرة رجال، كلا من: هشام صلاح الدين، ياسر سعد، محمد عبد الله، السيد موسى، عبد النبي حسن، أحمد محمد فضل، أشرف زغلول، مطاوع عبد الباقي، محمد سعد، حسام مسعود، أحمد محمد خميس، زكريا السيد، أحمد محمد حسن، محمد إبراهيم، أنور رمضان، حماده سيد، فارس محمد، محمد حمدي، محمد السيد، عبد الله رزق، ومعهم اللواء أيمن العفيفى مديرا فنيا، وطاهر البهائي مدربا عاما، وعادل عشوش المدرب والقائم بأعمال المدير الإداري.

يشارك في البطولة 17 دولة، هى الجزائر، والبرازيل، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا العظمى، والهند، وإيران، واليابان، ورواندا، والصين، وأوكرانيا، وأمريكا، ومنغوليا، وهولندا، وسلوفينيا، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.