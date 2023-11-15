وزير الرياضة يشهد قرعة بطولة أفريقيا لكرة اليد (صور)

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، قرعة بطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد رجال رقم 26 في دار البنك الأهلي بالقاهرة.

وأكد وزير الشباب والرياضة على قوة المستوي الفني للمنتخب المصري لكرة اليد والذي دائما ما يسعد الجمهور المصري ويحقق أفضل النتائج وأداء مشرف ومميز، مؤكدا أن مصر تمتلك إمكانيات بشرية وبنية رياضية على أعلى مستوى، بالإضافة للدعم الكبير من القيادة السياسية.

وزير الشباب والرياضة يشهد قرعة بطولة أفريقيا لكرة اليد، فيتو

واختتم وزير الرياضة حديثه قائلا إن الجمهور المصري لا يقبل من المنتخب المصري لكرة اليد بصفة خاصة سوى التتويج بالبطولات وهو قدر المنتخب المصري لكرة اليد للرجال نظرا للمجهود المبذول واللعب الرجولى، كما حث أشرف صبحي الجمهور المصري على التواجد بمدرجات البطولة لتشجيع المنتخب.

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وزير الشباب والرياضة يشهد قرعة بطولة أفريقيا لكرة اليد، فيتو

وزير الشباب والرياضة يشهد قرعة بطولة أفريقيا لكرة اليد، فيتو

و تستضيف مصر بطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد خلال الفترة من 19 حتى 29 يناير المقبل، وبمشاركة 16 دولة هي مصر والجزائر وتونس وأنجولا وكاب فيردي وغينيا والكونغو برازافيل والجابون والكاميرون وليبيا والمغرب ونيجيريا ورواندا وزامبيا والكونغو الديمقراطية وكينيا.



وتأتي أهمية البطولة القادمة كون المنتخب الفائز بها سوف يتأهل مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس 2024.

وزير الشباب والرياضة يزور معسكر المنتخب الأولمبي

من ناحية أخرى، حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على زيارة لاعبي المنتخب الأولمبي فى مقر إقامتهم بأحد الفنادق بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان فى استقبال وزير الشباب والرياضة جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم والبرازيلي روجيرو ميكالى المدير الفنى لـ المنتخب الأولمبي.

أشرف صبحي يزور معسكر المنتخب الأولمبي بالعاصمة الإدارية، فيتو

وأوضح أشرف صبحي الى توفير كافة سبل الدعم للمنتخب الأولمبي من قبل القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا على ثقته الكبيرة فى اللاعبين وجهازهم الفنى في تقديمهم أفضل ما لديهم فى منافسات الاولمبياد القادم.

أشرف صبحي يزور معسكر المنتخب الأولمبي بالعاصمة الإدارية، فيتو

كما ثمن وزير الرياضة على تواجد وإقامة تدريبات المنتخب المصري الأولمبي بالمدينة الرياضية بالعاصمة الادارية الجديدة وما تملكه من منشآت رياضية عملاقة والذي يمثل دعم نفسي كبير للاعبينا وأيضا يدعو للفخر لجميع المصريين لامتلاكنا لأفضل مدينة رياضية بالعالم.

فيما قال جمال علام انه على ثقه كبيرة فى تحقيق لاعبي المنتخب الاولمبي وجهازهم الفنى لميدالية أولمبية بالإضافة لتقديمهم الأداء الذي يشرف الكرة المصرية.

أشرف صبحي يزور معسكر المنتخب الأولمبي بالعاصمة الإدارية، فيتو

ودخل المنتخب الأولمبي لكرة القدم معسكر تدريبي فى الفترة من 13 وحتى 21 نوفمبر بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة على ملعب نادي النادي احدى أصول وممتلكات وزارة الشباب والرياضة المصرية فى إطار برنامج الاستعداد للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.