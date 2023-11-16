الخميس 16 نوفمبر 2023
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حوادث

فحص 223 سائقًا، الداخلية تشن حملات للكشف عن متعاطي المواد المخدرة

حملات للكشف عن متعاطى
حملات للكشف عن متعاطى المواد المخدرة

 واصلت اللجان التي تم تشكيلها بمختلف مديريات الأمن بمشاركة الجهات المعنية المرور على المدارس والقيام بفحص السائقين للتأكد من خلوهم من تعاطي المواد المخدرة؛ للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها خاصةً تعاطى المواد المخدرة بين سائقي المركبات على الطرق وكذا سائقي حافلات المدارس.

 

 كما تم مواصلة توجيه الحملات المكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة.

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وأسفرت أعمال اللجان على المدارس والحملات على الطرق على مستوى محافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية –  الدقهلية – المنوفية - الغربية – الشرقية – بنى سويف – سوهاج – قنا – الأقصر) عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها: في مجال المرور على عدد من المدراس لفحص سائقي مركباتها: تم إجراء تحليل المخدرات لعدد (43) سائقا وتبين سلبية جميع الحالات.

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 في مجال حملات فحص السائقين: تم إجراء تحليل المخدرات لـ (180) سائقا مركبة متنوعة، تبين إيجابية (14) سائق منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قِبلهم.


تواصل وزارة الداخلية تكثيف جهودها بشأن ضبط المخالفين من قائدي المركبات وسائقي الحافلات المدرسية على الطرق حفاظًا على أرواح المواطنين وطلاب المدارس.
 

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