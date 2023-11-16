خريطة التحويلات المرورية بعد غلق شارع السودان باتجاه كوبري فيصل لمدة يوم

قررت الإدارة العامة لمرور الجيزة، إجراء غلق جزئي بشارع السودان باتجاه كوبري فيصل لمدة يوم لتركيب الكمر المعدنى لكوبري المشاة الخاص بمحطة مترو أنفاق جامعة القاهرة الجديدة.

وقال مصدر أمنى، تبدأ الأعمال من الساعة ١٢ صباح يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/١١/١٧ وحتى السـاعة ٤ صباح يوم السبت الموافق ۲۰۲۳/۱۱/۱۸ على أن تكون الأعمال على مدار ٢٤ ساعة.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بإزالة بلدورات الجزيرة الوسطى لتحويل وتقسيم شارع السودان فى الاتجاه القادم من كوبرى فيصل اتجاه شارع السودان إلى اتجاهين للحركة المرورية بواقع (٦ حارات مرورية ) لكل اتجاه وفصل الحركة المرورية بحواجز خرسانية ممتدة لمسافة (١٠٠ متر).

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وأضاف المصدر، بأن التحويلة المرورية فهي:-

١ - حركة المركبات بشارع السودان بالاتجاه القادم من شارع السودان ومحور صفط اللبن وترغب بالسير اتجاه كوبرى فيصل وشارع الأهرام تقوم بالدخول يسارًا إلى الاتجاه الآخر من الطريق بعد تحويله إلى اتجاهين كما هو مشار إليه.

۲- استكمال السير بمسار التحويلة المرورية لمسافة (١٠٠ متر )، حتى تجاوز منطقة أعمال تركيب الكمر المعدنى الخاص بكوبرى المشاة ومنطقة الغلق ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلي بشارع السودان اتجاه كوبرى فيصل وشارع الأهرام.

وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.