الخميس 16 نوفمبر 2023
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رياضة

رامي ربيعة ومحمود حمادة يؤازران منتخب مصر أمام جيبوتي من المدرجات

رامي ربيعة، فيتو
رامي ربيعة، فيتو

منتخب مصر، حرص رامي ربيعة لاعب النادي الأهلي، ومحمود حمادة لاعب النادي المصري، على مؤازرة منتخب مصر أمام جيبوتي، في الجولة الافتتاحية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

 

ورغم استبعاد روي فيتوريا لرامي ربيعة إلا أنه تواجد في مدرجات استاد القاهرة لمؤازرة لاعبي المنتخب بصحبة محمود حمادة.

 

أعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، تشكيلة الفريق الأساسية التي سيبدأ بها مواجهته أمام منتخب جيبوتي، في الجولة الافتتاحية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

 

تشكيل منتخب مصر أمام جيبوتي

ويبدأ منتخب مصر مباراته أمام جيبوتي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: عمر كمال  - محمد عبد المنعم -  أحمد سامي - أحمد فتوح 

الوسط: محمد النني - مروان عطية  -  أحمد سيد زيزو

الهجوم: عمر مرموش  - مصطفى محمد - محمد صلاح

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محمد صلاح يقود هجوم منتخب مصر أمام جيبوتي، فيتو

تصريحات روي فيتوريا قبل مواجهة جيبوتي

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أمس الأربعاء: يجب أن تكون بداية منتخب مصر قوية أمام جيبوتي، ونتطلع لتحقيق الفوز وتقديم أداء يسعد الجماهير المصرية.

وتابع البرتغالي: مباراة جيبوتي هي بداية مرحلة جديدة الجميع يعلم هدفنا فيها وهو التأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

رسالة فيتوريا لجماهير مصر

أضاف فيتوريا: "أتمنى أن أرى حضورا جماهيريا كبيرا غدا، خاصة وأننا نقوم بواجبنا والذي يتمثل في اللعب بحماس من أجل تحقيق الفوز".

أشار فيتوريا، "الوقت أمامنا ضيق وبعد مباراة  جيبوتي سنخوض رحلة سفر طويلة قبل مواجهة سيراليون، وأملك خبرة كبيرة كمدرب وواجهت العديد من المواقف من بينها تفوق الفرق الصغيرة على الكبيرة".

وأردف: "نسعى للفوز بأكبر عدد من المباريات من أجل الحصول على صدارة المجموعة والتأهل لنهائيات كأس العالم 2026".

 

قائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وسيراليون

وضم الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول، 25 لاعبا في القائمة النهائية للفراعنة والتي ضمت 17 لاعبا محليا بالإضافة إلى ثمانية لاعبين محترفين، استعدادا للانتظام في معسكر مغلق في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر، يتخلله مواجهتي جيبوتي وسيراليون في الجولتين الافتتاحيتين في تصفيات كأس العالم.

وضمت القائمة كل من:

محمد الشناوي - محمد صبحي - أحمد الشناوي - محمد هاني - عمر كمال - علي جبر - محمد عبد المنعم - أحمد سامي - رامي ربيعة - محمد حمدي - أحمد فتوح - طارق حامد - مروان عطية - محمد النني - أمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمود حمادة - حمدي فتحي - محمد صلاح - مصطفي فتحي - مصطفي محمد - محمد شريف - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - حسين الشحات.

 

مواجهة جيبوتي وسيراليون بالقوة الضاربة

وقال البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إنه يجب البدء بقوة خلال مشوار منتخب مصر بالتصفيات من خلال تحقيق الفوز بالجولة الأولى على جيبوتي.

وأضاف فيتوريا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أمس الأربعاء: "لابد أن نبدأ التصفيات بالقوة الضاربة ولابد من تحقيق الفوز في الجولة الأولى ولا يجب الاستخفاف بأي خصم مهما كان مستواه او تصنيفه، هدفنا عدم التفريط في أي نقاط".

وتابع: "يجب أن يكون إعدادنا للتصفيات في منتهى القوة وندخل المنافسة بمنتهى القوة مع استغلال شهر ديسمبر من أجل الاستعداد الجيد لبطولة أمم أفريقيا".

موعد السفر إلى ليبيريا

وحدد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، يوم ١٧ نوفمبر موعدا لسفر بعثة الفراعنة إلى ليبيريا على أن تكون العودة يوم ٢٠ إلى القاهرة.

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