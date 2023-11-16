الخميس 16 نوفمبر 2023
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محافظات

جامعة الفيوم تكرم الفائزين في مبادرة حاضنات الفائقين في العلوم الإنسانية

جانب من التكريم،
جانب من التكريم، فيتو

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيسِ جامعة الفيوم: إن الجامعة كرمت اليوم الخميس 15 دارِسًا ودارِسَةً من أبناء جامعة الفيوم من غير أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاوِنة، ضمنَ مبادرة "حاضنات الفائقين للعلوم الإنسانية"، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بقاعة الاجتماعات الملحقة بمكتب رئيس الجامعة.

دعم جامعة الفيوم للدراسات

فيما قال الدكتور عرفة صبري حسن، نائب رئيس جامعة الفيوم:  إنَّ الجامعة وإدارتها لا تدَّخِرُ جُهدًا من أجل الارتقاء بمنظومة البحث العلمي، والاهتمام بالباحثين، وأنه لا نهضةَ حقيقيةً إلا بالنهوض بالبحث العلميِّ، لاسيَّما الذي يخدم المجتمع ويُسهم في حلِّ مشكلاتِه.

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ولفت إلي العلاقة الوثيقة بين وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة الفيوم، وأنَّ مثل هذه المبادرات تأتي في سياق تشجيع الباحثين على النهوض بمجتمعاتهم من خلال ما يقدمونه من بحوثٍ ودراساتٍ.

مراحل اختيار الفائزين

  يُذْكَرُ أنَّه تقدم عددٌ من الدارسين المقيدين بمرحلة الدراسات العليا ببعض كليات العلوم الإنسانية من غير أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاوِنة للحصول على مكافأة وزارة التضامن الاجتماعي ضمن مبادرة حاضنات الفائقين، وتم تشكيل لجنة من  أعضاء هيئة التدريس برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، لفحص المستندات المقدمة من  الدارسين وتقييمها، وانتهت اللجنة إلى ترشيح 15 من الدارسين والدارسات للحصول على المكافأة المخصصة من وزارة التضامن الاجتماعي، وتوزَّعَ هؤلاء الدارسون الفائزون جميعًا على كليات: (السياحة والفنادق، الآثار، الخدمة الاجتماعية، والآداب).

مشروع التنور المجتمعي

الجدير بالذكر أن مشروع التنوير بجامعة الفيوم ساهم بمحو أمية (3440) مواطنًا خلال دورة يوليو 2023 حيث ارتفعت المشاركة من (61) ناجحًا للأعوام الأكاديمية من (2020/2015) إلى (4628) ناجحًا في العام الأكاديمي (2021/2020) وارتفع إلى (6950) ناجحًا للعام الاكاديمي (2021/2022) ثم إلى (9591) ناجحًا حتي دورة يوليو للعام الاكاديمي (2023/2022) وذلك حسب التقارير الواردة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

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