فريد زهران يعقد مؤتمرا جماهيريا فى الفيوم، السبت

أعلن الدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، تنظيم مؤتمرا جماهيريا للمرشح بعد غد السبت في الفيوم.

ملامح البرنامج الانتخابي لـ فريد زهران

وأضاف الشناوى أنه سيتم عرض الملامح الأساسية للبرنامج الانتخابي - خلال المؤتمرات - بمحاوره الثلاثة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وأوضح الشناوي أن فلسفة السياسة الاجتماعية للبرنامج تنطلق من قاعدة التمكين الاجتماعي للفئات الأكثر فقرًا واحتياجًا بمجتمعنا، والتي عَرَّضَتها الأزمةُ الاقتصادية الأخيرة - بموجاتها المتعاقبة - إلى مزيدٍ من التَّضرُّر الشامل لكافة مناحي الحياة.

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وتابع: أما المحور الاقتصادى لبرنامجنا فيرتكز على ( نمو استثمارات - ونمو الوظائف - ومكافحة التضخم - وتقليص الديون )، حيث ترتكز رؤية المرشح الرئاسي فريد زهران في هذا الملف على عدة محاور أساسية، يندرج تحتها السياسات والبرامج التفصيلية.



كما ينطلق البرنامج السياسي من ضرورة التغيير التدريجى لطريقة إدارة الشئون العامة لبلاد تعانى منذ خمسينيات القرن الماضى، من احتكار السلطة والثروة.

كان فريد زهران المرشح الرئاسي قال إن النضال من أجل مجتمع ديمقراطي واجب على الجميع والانسحاب من المنافسة لا يساعد على ذلك مهما كانت العقبات والتحديات.

وأكد المرشح الرئاسي، خلال المؤتمر الصحفي المخصص لعرض ملامح برنامجه الانتخابي، أن رئيس الجمهورية منصب سياسي في المقام الأول، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مدني وترشح باعتباره مواطنا مصريا مدنيا ونفس الأمر ينطبق عليه.

على جانب آخر، أعلن فريد زهران تأييده الكامل لصمود الشعب الفلسطيني، لافتا إلى دعمه أيضا للنظام المصري في جهود الإغاثة، مشيدا برفض الرئيس السيسي جلب قوات حلف الناتو لحفظ الأمن في غزة.

من هو فريد زهران؟

يذكر أن فريد زهران من مواليد القاهرة 1957، وهو سياسي ومفكر اشتراكي ديمقراطي، وينتمي إلى عائلة سياسية كبيرة، فوالده سعد زهران ووالدته سميعة البرلسي أبرز قادة الحركة الطلابية في السبعينات، ومن قيادات الحركات الاحتجاجية والمعارضة الداعية للديمقراطية والعدل الاجتماعي في مصر من 1974 وحتى الآن.

بجانب ذلك فريد زهران هو أحد مؤسسي النشاط الأهلي، ويشغل منصب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بجانب كونه رئيس مجلس إدارة مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات.

كان فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قد أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية بعد تأييده من الهيئة العليا للحزب بنسبة 75% كما حصل فريد زهران على تزكية عشرين نائبا المطلوبة للترشح.

وتقدم فريد زهران بأوراقه للهيئة الوطنية للانتخابات واجتاز الكشف الطبي وجرى اعتماده مرشحا رئاسيا، واختار لاحقا “الشمس” رمزا انتخابيا ورقم 2 في كشوف الناخبين.