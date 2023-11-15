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محافظات

حالة الطقس غدا الخميس 16-11-2023 في الفيوم

البحيرة المسحورة
البحيرة المسحورة في الفيوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس علي محافظة الفيوم غدا، حيث يسود المحافظة طقس حار نهارا، معتدل ليلا، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة 27  درجة نهارا، 17 درجة ليلا.

شروط قياس درجات الحرارة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك شروطا موحدة على مستوى العالم وضعتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عند قياس درجة الحرارة وهى:

1-وجود جهاز الترمومتر فى صندوق خشبى ينفذ من خلاله الهواء

2-لا يتأثر بالرياح

3- ألا تصل إليه أشعة الشمس ولا يتأثر بحرارة الطقس علي سطح الأرض، أي يقيس درجة حرارة الهواء في الظل  ولا يقيس درجة الحرارة التى يحس بها جلد الإنسان.

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وقالت الأرصاد الجوية إن المقاييس المتنقلة المحمولة والمكشوفة للهواء وداخل السيارات، تسجل حرارة الهواء فى حيز هوائى غير ملائم للقياس يتأثر بعوامل اخري، لذا نجد درجة الحرارة المسجلة فى الأجهزة المتنقلة تختلف عن التسجيل الرسمي.

وأكدت أن درجة الحرارة المحسوسة التى يشعر بها الإنسان تتوقف على عدة عوامل منها وقت تعرضة لاشعة الشمس ومدتها وايضا سرعة الرياح ونسبة الرطوبة في الهواء فالرطوبه العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الأنسان فيزيد إحساسك بالطقس الحار  .

ونوهت الأرصاد  أن الاختلاف بين الحرارة المعلنة والمحسوسة سيظهر جليًا خلال الفترة القادمة، نظرًا لزيادة نسبة الرطوبة الناتجة عن امتداد منخفض الهند الموسمى وتأثيره علي الطقس

نصائح هيئة الأرصاد الجوية

تحذر الهيئة قائدي المركبات من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية لأن الظاهرة المؤثرة غدا  هي الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد والتي تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

 كما تستمر  فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة. 

 درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 درجة مئوية

السواحل الشمالية  26 درجة مئوية

جنوب سيناء  31 درجة مئوية

شمال الصعيد   28 درجة مئوية

جنوب الصعيد  29 درجة مئوية

حالة الطقس غدا الخميس 16 -11-2023 فى مصر

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