الخميس 16 نوفمبر 2023
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محافظات

وحدة سكان الأقصر تنظم أولى ندواتها بمبادرة المؤنسات الغاليات للحد من غلاء المهور

وحدة سكان الأقصر
وحدة سكان الأقصر تنظم أولى ندواتها،فيتو

قالت رجاء شوقي رئيس وحدة السكان بالأقصر، إن الوحدة نظمت أولى ندواتها ضمن مبادرة (المؤنسات الغاليات للحد من غلاء المهور)  بالتعاون مع منطقة وعظ الأقصر.

جاء ذلك بناء على تعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وبرعاية المستشار  مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية  لوحدات السكان بالمحافظات.

والندوة بمسجد التوحيد بقرية الحبيل فى مركز ومدينة البياضية واستهدف اللقاء عدد (110) من الفتيات المقبلات على الزواج، وتم عمل حوار مجتمعى مع الفتيات وتحدثوا عن أسباب الغلاء فى المهور بحضور  احمد العراقي منسق المسئولية المجتمعية وعضو المجلس الإقليمي للسكان.

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وألقت المحاضرة الواعظة الدكتورة سمر محمد حسانى وحثت الفتيات على عدم المغالاة في تكاليف الزواج والمفاخرة في غلاء المهور، حيث إنها ظاهرة  من الظواهر السلبية المنتشرة في المجتمعات العربية، والتي تؤثر سلبًا على الفرد والأسرة والمجتمع ككل بما تحدثه من مشكلات اقتصادية واجتماعية ونفسية وسلوكية وتتفاوت تلك الظاهرة من حيث الحجم ودرجة الانتشار من جيل إلى آخر.


وخرجت وحدة السكان بعدة توصيات لمواجهة هذه الظاهرة من خلال قيام الجمعيات والمؤسسات الخيرية بتسهيل أمور الزواج وتبني إقامة حفلات الزواج الجماعي.

والتي تستهدف بها شرائح المجتمع التي تعاني من الفقر والظروف الأسرية الصعبة، كذلك من الطرق التي لا يمكن إغفالها في مواجهة هذه الظاهرة والحد منها قيام السلطة التشريعية بسرعة سن العديد من التشريعات والقوانين لتحديد المهر بمتوسط ومعيار معين يضمن عدم المغالاة في المهور وتكاليف الزواج، مع إعداد وثيقة مجتمعية يلتزم بها جميع أفراد المجتمع.

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