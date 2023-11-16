مناظرة بين مسئولي وممثلي حملات المرشحين للانتخابات الرئاسية في "كل يوم"

خالد أبو بكر، أجرى برنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، على قناة "ON"، مناظرة بين مسئولي وممثلي حملات المرشحين للانتخابات الرئاسية.

استضاف خالد أبو بكر خلال البرنامج كلا من، النائب عماد خليل من حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والنائبة أميرة صابر المتحدث عن حملة المرشح فريد زهران، وإيمان طلعت من حملة المرشح حازم عمر، وكذلك النائبة رشا أبو شقرة مدير حملة المرشح عبد السند يمامة.

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رؤية وبرامج المرشحين

تحدث كل ممثل خلال الحلقة عن رؤية وبرامج المرشح الذي يمثله وأهم القضايا والتحديات، وخاصة في الملفات الاقتصادية.

وفي وقت سابق شدد الإعلامي خالد أبو بكر، على أهمية ملف الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن أحد رجال الأعمال الإماراتيين قال خلال بداية مشروع العلمين الجديدة، "اللي يشتري متر أرض النهارده.. يكسب دهب بكرة".

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة “ON”: إن هذا الرجل انبهر بالتخطيط والشياكة والعمران الرائع في مدينة العلمين، مؤكدًا: أن رأس المال لا يعرف المجاملة، كما أن المزاج الشخصي يلعب دورًا كبيرًا، ولذا لا بد من استقبال وتقدير جيد للمستثمرين المهمين.

ملف الاستثمار هام وخطير

وتابع خالد أبو بكر: "ملف الاستثمار هام وخطير ويسهم في فتح البيوت، واحنا في عرض هذا الاستثمار، والحقيقة إن رجال الأعمال عرب وأجانب عارفين إن فرص الاستثمار في مصر قوية، والمكسب موجود، في ظل الكثافة السكانية العالية، ويعلمون أنهم لو فتحوا أي حاجة هيسكبوا".

واستكمل الإعلامي: "أتمنى طائرة رئيس مجلس الوزراء عليها رجال أعمال، خاصة في ظل دورهم البارز في الاستثمار للقاهرة.. رجال الأعمال بيتكلموا بيزنس ودورهم الأكثر تأثيرًا في الترويج لملف الاستثمار".