خالد أبو بكر: ملف الاستثمار هام وخطير والفرص بمصر موجودة وقوية
شدد الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على أهمية ملف الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن أحد رجال الأعمال الإماراتيين قال خلال بداية مشروع العلمين الجديدة، "اللي يشتري متر أرض النهارده.. يكسب دهب بكرة".
وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة “ON”: إن هذا الرجل انبهر بالتخطيط والشياكة والعمران الرائع في مدينة العلمين، مؤكدًا: أن رأس المال لا يعرف المجاملة، كما أن المزاج الشخصي يلعب دورًا كبيرًا، ولذا لا بد من استقبال وتقدير جيد للمستثمرين المهمين.
ملف الاستثمار هام وخطير
وتابع خالد أبو بكر: "ملف الاستثمار هام وخطير ويسهم في فتح البيوت، واحنا في عرض هذا الاستثمار، والحقيقة إن رجال الأعمال عرب وأجانب عارفين إن فرص الاستثمار في مصر قوية، والمكسب موجود، في ظل الكثافة السكانية العالية، ويعلمون أنهم لو فتحوا أي حاجة هيسكبوا".
واستكمل الإعلامي: "أتمنى طائرة رئيس مجلس الوزراء عليها رجال أعمال، خاصة في ظل دورهم البارز في الاستثمار للقاهرة.. رجال الأعمال بيتكلموا بيزنس ودورهم الأكثر تأثيرًا في الترويج لملف الاستثمار".
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